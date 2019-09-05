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ارتفاع مبيعات السيارات في السوق الأمريكي خلال أغسطس

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ارتفاع مبيعات السيارات في السوق الأمريكي خلال أغسطس ارتفاع مبيعات السيارات في السوق الأمريكي خلال أغسطس

مباشر: ارتفعت مبيعات الشركات العالمية من السيارات داخل السوق الأمريكي خلال الشهر الماضي، في تعافي ملحوظ للقطاع الذي تدهور في الفترة الأخيرة.

وأظهرت بيانات صادرة عن شركة "نيسان" للسيارات، أمس الأربعاء، أن إجمالي مبيعات المجموعة في الولايات المتحدة بلغت 127.23 ألف سيارة خلال شهر أغسطس/آب الماضي مقارنة مع 112.376 ألف وحدة مباعة في الفترة المماثلة من عام 2018.

وتعني أرقام الشهر الماضي، أن مبيعات نيسان من السيارات ارتفعت بنحو 13.2 بالمائة على أساس سنوي.

وأعلنت شركة "تويوتا" أنها باعت 248.334 ألف سيارة خلال الشهر الماضي مقارنة مع حجم مبيعات بلغ 223.055 ألف وحدة في أغسطس/آب 2018.

وحققت بذلك شركة "تويوتا" زيادة بنحو 11.3 بالمائة في حجم مبيعاتها من المركبات خلال الشهر الماضي على أساس سنوي.

وبالنسبة لشركة "هيونداي"، فإن إجمالي مبيعاتها من السيارات ارتفعت بنسبة 5.2 بالمائة خلال أغسطس/آب الماضي على أساس سنوي لتبلغ 63 ألف وحدة.

وتوقفت شركات فيات كرايسلر وفورد وجنرال موتورز وتسلا عن الإفصاح الشهري لمبيعاتهم من السيارات على أن يتم الإفصاح عن الأرقام الفصلية كل ثلاثة أشهر، معتبرين أن الوتيرة الشهرية لا تعطي نتائج دقيقة عن وضع السوق.

مباشر (اقتصاد)

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