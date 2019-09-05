الحد الأدنى لأجور المواطنين يتصدر نشرة أخبار "مباشر" بالسعودية..اليوم

الرياض - مباشر: شهدت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عددا من الأحداث الهامة؛ أبرزها توضيح وزارة العمل صحة تطبيق الحد الأدنى لأجور السعوديين ببرنامج "نطاقات"، وفتح وزارة التجارة باب إصدار التراخيص للتخفيضات الموسمية بمناسبة اليوم الوطني، ووقعت أرامكو مذكرة لتسهيل عملية الاستحواذ على حصة بمصفاة في الصين، وطرحت مؤسسة الحبوب مناقصة لاستيراد 595 ألف طن قمح، وعقد الوزير خالد الفالح لقائين مع مسؤول صيني وآخر روسي لبحث التعاون المشترك.

وعلى مستوى سوق الأسهم، طالب أحد كبار المساهمين بـ"سلامة للتأمين" عزل أعضاء مجلس الإدارة ، ومددت شركة"البابطين" اتفاقها مع "بريمير" لدراسة إدراج شركاتها التابعة بمصر، وتراجع المؤشر العام للسوق السعودي بتعاملات اليوم ولكنه حقق مكاسب بقيمة 14 مليار ريال خلال الأسبوع.

ويرصد "مباشر" أبرز أخبار سوق الأسهم والشأن الداخلي على مدار اليوم في سياق التقرير التالي:

فيديوجراف.. سوق عربية حرة بالخدمات تخرج للنور قريبا

توضيح من العمل السعودية بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بـ"نطاقات"

التجارة السعودية تفتح باب إصدار التراخيص للتخفيضات بمناسبة اليوم الوطني

الودائع المصرفية بالسعودية ترتفع 3.7% خلال يوليو..و55 مليار زيادة بالائتمان

الفالح: الاتفاق مع مسؤول صيني بتعزيز التعاون وإطلاق خطوط بحرية

أرامكو السعودية توقع مذكرة للاستحواذ على حصة بمصفاة صينية

موديز: "أرامكو" ضمن أفضل 10 شركات عالمية غنية بالأموال النقدية

الشؤون البلدية بالسعودية توقع عقوداً استثمارية بـ1.6 مليار ريال

مؤسسة الحبوب السعودية تطرح مناقصة لاستيراد 595 ألف طن قمح

"المرصد الوطني" يضيف مؤشرات المشتركين حول سوق العمل السعودي

هدف": إيداع دعم الباحثين عن عمل بالسعودية لشهر أغسطس

الصحي السعودي يدرس إدراج خدمات الرعاية المنزلية بوثيقة التأمين

أرامكو السعودية ترفع سعر الخام الخفيف لآسيا وأمريكا بعقود أكتوبر

السعودية..تعيين فيصل اليمني رئيساً لعمليات مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة

سوق الأسهم:

أحد كبار المساهمين بـ"سلامة للتأمين" يطلب عزل أعضاء مجلس إدارة

لجنة شركات التأمين السعودية: تأخر الاندماجات قرار داخلي للشركات

إنفوجرافيك: تفاصيل الخسائر المتراكمة للشركات السعودية بنهاية الربع الثاني

محدث.. صفقتان خاصتان بالسوق السعودي بقيمة 15 مليون ريال

شركة أبحاث توصي بشراء سهمين بقطاع الرعاية الصحية السعودي

"دار الأركان" يرتفع لأعلى مستوياته في 3 أشهر

شركة أبحاث ترفع مستهدف "التموين" وتبقي على تصنيفها المحايد

"البابطين" تمدد اتفاقها مع "بريمير" لدراسة إدراج شركاتها التابعة بمصر

تراجع هامشي لسوق الأسهم السعودية بنهاية التعاملات

سوق الأسهم السعودية يربح 14 مليار ريال في أسبوع