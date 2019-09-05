تنفيذاً لتوجيهات ولي العهد..60 يوماً فقط لاعتماد المخططات السكنية بالسعودية

الرياض – مباشر: وقعت وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم الخميس، 5 اتفاقيات مع كل من وزارة العدل الإسكان وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والشركة السعودية للكهرباء وشركة المياه الوطنية حول المسارات المحدثة وتحديد زمن حوكمة جميع الإجراءات لاعتماد المخططات السكنية الخاصة خلال 60 يوماً.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن توقيع الاتفاقيات يأتي إنفاذاً لتوجيهات ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بالمسارعة بتنفيذ خطط التنمية العمرانية المطلوبة.

وأضافت الوزارة، أنه تم توقيع الاتفاقية برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد بن عبدالله القصبي.

وأوضحت الوزارة، أن الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات الحكومية والشركات الخدمية تهدف إلى تعزيز سبل التعاون من خلال إنفاذ الأمر السامي الخاص باعتماد المخططات السكنية الخاصة خلال 60 يوماً.

وتابعت: "إلى جانب توحيد الجهود بهدف الإسراع في التنمية العمرانية من خلال سرعة اعتماد المخططات الحكومية، وتسهيل إجراءات التطوير وإنشاء البنية التحتية للمخططات، وتحقيق مبدأ التعاون بين الجهات الحكومية والشركات المقدمة للخدمات العامة والتنسيق المشترك بينها".

وتضمنت الاتفاقية، الموقعة بين وزارتي الشؤون البلدية والقروية والعدل، اعتماد العمل بنموذج حوكمة التحقق من الملكية وإثبات الهوية العقارية المشتمل على مسار عام للتحقق يتضمن قواعد ومعايير وضوابط التحقق من الملكية، ومعايير إثبات الهوية العقارية وقواعد حجيتها، وتزمين التحقق من الملكية العقارية لدى المحاكم وكتابات العدل بمتوسط 16 يوم عمل و26 يوماً كحد أقصى.

ونصت الاتفاقية، الموقعة بين وزارتي الشؤون البلدية والقروية والإسكان، على مرحلة تسليم مبلغ تكلفة تنفيذ البنية التحتية للمخطط، وذلك عبر خطوات ووفق شروط وتوقيتات زمنية محددة من خلال التعاون والتنسيق بين وزارتي الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وتضمنت الاتفاقية، الموقعة بين وزارة الشؤون البلدية والقروية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الاتفاق على اعتماد المخططات التفصيلية والتنفيذية لأعمال تأسيس شبكات الهاتف خلال 20 يوم عمل، والاستلام النهائي لأعمال تأسيس شبكة الهاتف بعد الانتهاء من التنفيذ من قبل شركة الاتصالات المعنية وإفادة الأمانة بذلك خلال 15 يوم عمل.

وشملت الاتفاقية، الموقعة بين وزارة الشؤون البلدية والقروية، وشركة المياه الوطنية، اعتماد المخططات التفصيلية والتنفيذية لأعمال المياه والصرف الصحي خلال 20 يوم عمل، ونصت على الاستلام النهائي لأعمال المياه والصرف الصحي بعد الانتهاء من التنفيذ من قبل شركة المياه الوطنية وإفادة الأمانة بذلك خلال 15 يوم عمل.

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