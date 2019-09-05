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الكويت: بيان عسكري بشأن أنباء عن إجراء داخل الجيش أثارت جدلا

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الكويت: بيان عسكري بشأن أنباء عن إجراء داخل الجيش أثارت جدلا الكويت: بيان عسكري بشأن أنباء عن إجراء داخل الجيش أثارت جدلا

قالت رئاسة الأركان الكويتية في بيان صادر عنها نشر على موقع "تويتر"، أن "ما يتم تداوله من قبل بعض الحسابات بمواقع التواصل عن وجود توجه لتشكيل لواء جديد بالجيش يكون منتسبوه من حملة الجنسية الكويتية دون سواهم، بغرض الاستعانة به لتقديم الدعم والمساندة عند الحاجة غير صحيح".

وأضافت، أنه "لا يوجد أي توجه لإنشاء مثل هذا اللواء".

وأفادت بأن أحكام وقوانين القبول في الجيش الكويتي واضحة ومحددة، وأن الالتحاق بمختلف الوحدات العسكرية يخضع لمعايير التخصص، والتأهيل وحاجة تلك الوحدات.

وأوضحت رئاسة الأركان "ولاء وقسم منتسبي الجيش الكويتي كافة من ضباط وضباط صف وأفراد هو لدولة الكويت وتحت راية أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة".

وأشارت رئاسة الأركان إلى أنها تحتفظ بحقها القانوني في ملاحقة مصادر هذه الأخبار والتي تعمل على ترويج مثل هذه الشائعات بهدف زرع بذور التفرقة والتشكيك بولاء وإخلاص منتسبي الجيش.

كما أكدت رئاسة الأركان على أن أبوابها مفتوحة دائما للتواصل مع مختلف وسائل الإعلام، للإجابة والتوضيح والاستفسار عن أية معلومات أو أخبار قد يعتريها اللبس أو عدم المصداقية.

SputnikNews

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