في أزمة جديدة.. تسريب أرقام هواتف 419 مليون مستخدم لفيسبوك

من: سالي إسماعيل

مباشر: ذكر تقرير حديث أن "فيسبوك" يعرض أرقام هواتف ملايين المستخدمين للخطر، في أحدث أزمة خصوصية يتعرض لها موقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب تقرير حديث نشره موقع التكنولوجيا "تك كرانش" أمس الأربعاء، فإن أرقام هواتف وهوية أكثر من 419 مليون مستخدم في فيسبوك تم تخزينها في خادم غير محمي عبر الإنترنت.

وتضمن هذه البيانات 133 مليون من المستخدمين في الولايات المتحدة و18 مليون مستخدم من المملكة المتحدة و50 مليون من المستخدمين في فيتنام، وفقاً للتقرير.

وأشار التقرير إلى أنه بسبب عدم حماية الخادم عبر كلمة مرور، فكان بإمكان أيّ شخص أن العثور على تلك البيانات والوصول إليها.

ويتضمن كل سجل اسم المستخدم عبر فيسبوك ورقم الهاتف المدرج على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي.

وفي العام الماضي، تعرضت فيسبوك إلى ضربة قوية بعد الكشف عن فضيحة تسريب بيانات 87 مليون مستخدم لصالح شركة تحليل البيانات "كامبريدج أنالايتكا".

وكانت وثائق جديدة كشفت في الشهر الماضي، أن موقع التواصل الاجتماعي كان علم بمسألة تسريب البيانات لصالح شركة تحليل البيانات رغم النفي المستمر من قبل فيسبوك.