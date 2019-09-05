أخبار عاجلة

المتحدث باسم مجلس الوزراء يكشف تفاصيل مشروع قانون (رسوم الشواطئ) -
رئيس الوزراء يوجه ببدء برنامج استبدال (التوك توك) بسيارات آمنة ومرخصة.. عمرو أديب: مستغرب موقف الناس -
الهيئة السعودية للمهندسين تصدر لائحة عمل لجنة مكاتب وشركات القطاع -
ترامب: التعريفات الجمركية تضر الصين والمحادثات مستمرة لمصلحة الجميع -
البحرين: دول الخليج المانحة و"النقد العربي" يشيدون ببرنامج التوازن المالي -
عائلة ركب.. 8 عقود في إنتاج المثلجات -
باب الخلق | حكاية بلبية الفخراني من 50 سنة -
باب الخلق | قبر محمد ابن ابي بكر الصديق -
باب الخلق | ايه اللي بيميز بليلة الفخراني عن اي بليليه في مصر -
8 الصبح - حلقة الجمعة مع (هبة ماهر وآية الغرياني وداليا أشرف ) 6/9/2019 - الحلقة الكاملة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

في أزمة جديدة.. تسريب أرقام هواتف 419 مليون مستخدم لفيسبوك

Google+ Print

من: سالي إسماعيل

مباشر: ذكر تقرير حديث أن "فيسبوك" يعرض أرقام هواتف ملايين المستخدمين للخطر، في أحدث أزمة خصوصية يتعرض لها موقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب تقرير حديث نشره موقع التكنولوجيا "تك كرانش" أمس الأربعاء، فإن أرقام هواتف وهوية أكثر من 419 مليون مستخدم في فيسبوك تم تخزينها في خادم غير محمي عبر الإنترنت.

وتضمن هذه البيانات 133 مليون من المستخدمين في الولايات المتحدة و18 مليون مستخدم من المملكة المتحدة و50 مليون من المستخدمين في فيتنام، وفقاً للتقرير.

وأشار التقرير إلى أنه بسبب عدم حماية الخادم عبر كلمة مرور، فكان بإمكان أيّ شخص أن العثور على تلك البيانات والوصول إليها.

ويتضمن كل سجل اسم المستخدم عبر فيسبوك ورقم الهاتف المدرج على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي.

وفي العام الماضي، تعرضت فيسبوك إلى ضربة قوية بعد الكشف عن فضيحة تسريب بيانات 87 مليون مستخدم لصالح شركة تحليل البيانات "كامبريدج أنالايتكا".

وكانت وثائق جديدة كشفت في الشهر الماضي، أن موقع التواصل الاجتماعي كان علم بمسألة تسريب البيانات لصالح شركة تحليل البيانات رغم النفي المستمر من قبل فيسبوك.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الهيئة السعودية للمهندسين تصدر لائحة عمل لجنة مكاتب وشركات القطاع

الهيئة السعودية للمهندسين تصدر لائحة عمل لجنة مكاتب وشركات القطاع

ترامب: التعريفات الجمركية تضر الصين والمحادثات مستمرة لمصلحة الجميع

ترامب: التعريفات الجمركية تضر الصين والمحادثات مستمرة لمصلحة الجميع

البحرين: دول الخليج المانحة و"النقد العربي" يشيدون ببرنامج التوازن المالي

البحرين: دول الخليج المانحة و"النقد العربي" يشيدون ببرنامج التوازن المالي

السعودية ترحب بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان

السعودية ترحب بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان