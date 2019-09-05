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محدث.. أسعار النفط ترتفع 2% بعد بيانات المخزونات الأمريكية

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محدث.. أسعار النفط ترتفع 2% بعد بيانات المخزونات الأمريكية محدث.. أسعار النفط ترتفع 2% بعد بيانات المخزونات الأمريكية

مباشر: ارتفعت النفط نحو 2 بالمائة خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد الإفصاح عن بيانات المخزونات والإنتاج في الولايات المتحدة.

وكشفت إدارة معلومات الطاقة عن تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات كما انخفضت مخزونات البنزين خلال الأسبوع الماضي.

فيما تراجع إنتاج الولايات المتحدة من النفط من أعلى مستوى في تاريخه ليسجل 12.400 مليون برميل يومياً في الأسبوع الماضي، مقارنة مع 12.500 مليون برميل يومياًَ في الأسبوع السابق له.

كما تلقت أسعار الخام الدعم مع اتفاق الولايات المتحدة والصين على عقد محادثات تجارية في الشهر المقبل.

وبحلول الساعة 3:28 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنحو 2.3 بالمائة إلى 62.07 دولار للبرميل.

كما صعد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 2.03 بالمائة مُسجلاً 57.40 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

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