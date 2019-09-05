محدث.. "داو جونز"يوسع مكاسبه لـ450 نقطة مع عودة المحادثات التجارية

مباشر: عززت مؤشرات الأسهم الأمريكية مكاسبها خلال تداولات اليوم الخميس، مع مكاسب 450 نقطة لـ"داو جونز" وسط التفاؤل بشأن التجارة وبعد بيانات اقتصادية.

وقادت أسهم القطاع المالي مكاسب البورصة الأمريكية مع ارتفاعها بنحو 2.5 بالمائة.

وتلقت الأسهم الأمريكية الدعم مع اتفاق الولايات المتحدة والصين على عقد محادثات تجارية في الشهر المقبل وذلك تطبيق جولة جديدة من التعريفات المتبادلة يوم الأحد الماضي.

وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم إضافة القطاع الخاص الأمريكي لوظائف أكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي، فيما شهدت طلبات إعانة البطالة بالولايات المتحدة ارتفاعاً محدوداً خلال الأسبوع المنصرم.

كما ارتفع نشاط الخدمات بالولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي بالإضافة إلى صعود طلبيات المصانع الأمريكية خلال يوليو/تموز.

وفي التطورات السياسية، نجح البرلمان البريطاني تمرير تشريع يحظر اتمام خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة.

وكانت الأسهم الأمريكية حققت مكاسب قوية بالأمس مع هدوء المخاوف السياسية حيث ربح "داو جونز" أكثر من 230 نقطة.

وبحلول الساعة 3:16 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 1.7 بالمائة أو ما يعادل 449 نقطة إلى 26804 نقطة.

كما زاد "ستاندرد آند بورز" بنحو 1.4 بالمائة إلى 2979 نقطة، وصعد "ناسداك" بنسبة 1.8 بالمائة إلى 8118 نقطة.

وخلال الفترة نفسها، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.1 بالمائة إلى 98.356.