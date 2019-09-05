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انخفاض مخزونات النفط الأمريكية للأسبوع الثالث على التوالي

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انخفاض مخزونات النفط الأمريكية للأسبوع الثالث على التوالي انخفاض مخزونات النفط الأمريكية للأسبوع الثالث على التوالي

مباشر: انخفضت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات للأسبوع الثالث على التوالي، كما تراجعت مخزونات البنزين خلال الفترة ذاتها.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الخميس، تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بنحو 4.8 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 30 أغسطس/آب الجاري لتصل إلى 423 مليون برميل.

وكان من المتوقع أن تتراجع مخزونات النفط الأمريكية بمقدار 2.4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

أما مخزونات البنزين في الولايات المتحدة فقد تراجعت بنحو 2.4  مليون برميل خلال الأسبوع المنصرم.

وبحلول الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنحو 1.6 بالمائة ليصل إلى 61.69 دولار للبرميل.

كما صعد سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي "نايمكس" تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 1.3 بالمائة إلى 56.99 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

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