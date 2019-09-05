مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة تتجاوز التوقعات

مباشر: ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بأكثر من تقديرات المحللين خلال الأسبوع الماضي.

وأظهرت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الخميس، أن مخزونات الغاز الطبيعي ارتفعت بنحو 84 مليار قدم مكعب في الأسبوع المنتهي في 30 أغسطس/ آب الماضي لتصل إلى 2941 مليار قدم مكعب.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية سوف ترتفع بمقدار 77 مليار قدم مكعب في الأسبوع الماضي.

أما على أساس سنوي، فشهدت مخزونات الغاز الطبيعي بالولايات المتحدة ارتفاعاً بنحو 383 مليار قدم مكعب في الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 2:35 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 0.6 بالمائة ليسجل 2.43 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.