محدث.. الدولار يواصل الخسائر عالمياً عقب بيانات اقتصادية

مباشر: يواصل الدولار الأمريكي الخسائر أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس، وذلك عقب إعلان بيانات اقتصادية، ووسط تطورات تجارية وسياسية.

وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 195 ألف وظيفة في الشهر الماضي كما شهدت طلبات إعانة البطالة الجديدة زيادة محدودة كما أن نشاط الخدمات شهد زيادة بأكثر من المتوقع.

وأعلنت الصين اليوم أن منتصف الشهر الجاري سيشهد الإعداد لجولة جديدة من المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة، والمقرر عقدها في بداية أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وعلى صعيد تطورات البريكست صوت البرلمان البريطاني أمس لصالح تشريع يمنع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

ويأتي ذلك على الرغم من تأكيدات رئيس الوزراء بوريس جونسون على أنه سينفذ البريكست في موعده المحدد في 31 أكتوبر/تشرين الأول سواء باتفاق أو بدونه.

وبحلول الساعة 2:46 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الدولار أمام اليورو بنحو 0.2 بالمائة إلى 1.1053 دولار، فيما ارتفع أمام الين بنسبة 0.7 بالمائة مُسجلاً 107.14 ين.

بينما هبطت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.6 بالمائة إلى 1.2325 دولار، فيما زادت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.6 مُسجلة 0.9866 فرنك.

وخلال تلك الفترة، هبط مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بأكثر من 0.1 بالمائة ليهبط إلى 98.322.