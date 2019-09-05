أرامكو السعودية ترفع سعر الخام الخفيف لآسيا وأمريكا بعقود أكتوبر

الرياض – مباشر: قالت شركة الزيت العربية السعودية- أرامكو السعودية، اليوم الخميس، إنها رفعت سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف إلى آسيا في أكتوبر/تشرين الأول القادم.

وأوضحت أرامكو، أنه تم رفع السعر إلى علاوة 2.30 دولار فوق متوسط خامي عمان ودبي، بزيادة 60 سنتا للبرميل عن سبتمبر/ أيلول، وفقا لوكالة "رويترز".

ورفعت أرامكو، سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف إلى الولايات المتحدة إلى علاوة قدرها 2.95 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام العالي الكبريت، بزيادة 10 سنتات مقارنة مع أسعار سبتمبر/أيلول 2019.

وفي المقابل، خفضت أرامكو، سعر بيعها الرسمي للخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا إلى علاوة 1.25 دولار للبرميل فوق سعر برنت في بورصة انتركونتننتال، بتراجع قدره 1.20 دولار مقارنة مع مستوى سبتمبر/ أيلول.

وقالت شركة أرامكو، 4 أغسطس/ آب الماضي، إنها خفضت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى عملاء في آسيا في سبتمبر/ أيلول.

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