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ارتفاع طلبيات المصانع الأمريكية خلال يوليو

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ارتفاع طلبيات المصانع الأمريكية خلال يوليو ارتفاع طلبيات المصانع الأمريكية خلال يوليو

مباشر: ارتفعت الطلبيات الجديدة للمصانع في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي خلال يوليو/تموز الماضي.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الأمريكي، اليوم الخميس، أن طلبيات المصانع الأمريكية ارتفعت بنسبة 1.4 بالمائة في يوليو/تموز الماضي، مقابل زيادة 0.4 بالمائة في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن طلبيات المصانع الأمريكية سوف ترتفع بنسبة 1 بالمائة.

كما أظهرت البيانات انخفاض الشحنات بنحو 0.2 بالمائة في يوليو/تموز الماضي لأول مرة في 3 أشهر، في حين صعدت المخزونات بنسبة 0.2 بالمائة في الفترة ذاتها.

أما على أساس سنوي، فإن طلبيات المصانع سجلت زيادة 0.4 بالمائة في يوليو/الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2018.

وبحلول الساعة 2:20 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض الدولار مقابل اليورو بنحو 0.2 بالمائة عند 1.1061 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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