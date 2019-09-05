محدث.. سعر الذهب يتهاوى 40 دولاراً مع مكاسب الأسهم

مباشر: عمق الذهب خسائره لنحو 40 دولاراً خلال تعاملات اليوم الخميس، مع مكاسب الأسهم الأمريكية وعقب بيانات اقتصادية ووسط تصريحات تجارية إيجابية.

وجاءت خسائر الذهب مع ارتفاع قوي للأسهم الأمريكية خلال التعاملات حيث صعد "داو جونز" بأكثر من 400 نقطة على خلفية التطورات التجارية الإيجابية.

وصرحت وزارة التجارة في الصين بأن فريقاً تجارياً لديها سيعقد محادثات مع شركائهم من الولايات المتحدة في منتصف الشهر الجاري، من أجل الاستعداد لعقد مباحثات عالية المستوى في بداية أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ويُنظر إلى الذهب على أنه ملاذ آمن خلال فترات التوترات التجارية، وانتشار مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، لكن المستثمرين يتجهون لأسواق الأصول الخطرة مع هدوء الأوضاع والتفاؤل الإيجابي.

كما تعرض المعدن للضغط مع بيانات اقتصادية إيجابية اليوم بأن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 195 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي لسوق العمل كما أن طلبات إعامة البطالة الجديدة شهدت ارتفاعاً محدوداً في الأسبوع الماضي.

كما ارتفع نشاط الخدمات بالولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات، وصعدت طلبيات المصانع الأمريكية خلال يوليو/تموز.

وكشف أمس تقرير "البيج بوك" الذي يصدر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن الاقتصاد الأمريكي توسع بوتيرة معتدلة بنهاية الشهر الماضي مع استمرار المخاوف بشأن التعريفات وعدم اليقين في السياسة التجارية.

وبحلول الساعة 2:32 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 2.6 بالمائة أو ما يعادل 39.90 دولار ليهبط إلى 1520.50 دولار للأوقية.

كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة تزيد عن 2.5 بالمائة أو 39.37 دولار مُسجلاً 1536.18 دولار للأوقية، وذلك بعد أن سجل مستوى 1557 دولار للأوقية أمس وهو أعلى مستوى منذ أبريل/نيسان 2013.

وخلال تلك الفترة، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بأكثر من 0.1 بالمائة ليتراجع إلى 98.292.