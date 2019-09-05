العراق يوقع مذكرة تسقط 75% من مديونياتها لدى الصناديق العربية

مباشر: وقعت جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع العراق تنفيذًا لقرار القمة العربية الأخيرة في تونس؛ بشأن إعفاء العراق من مديونياته لدى الصناديق العربية بنسبة 75 بالمائة، مع دفعه جميع المتأخرات المالية في موازنة الأمانة العامة للجامعة العربية.

وانطلقت أعمال الدورة الـ 104 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بحضور عدد من الوزراء ورؤساء الوفود العربية، ومديري منظمات العمل العربي المشترك.

ووقع المذكرة عن الأمانة العامة للجامعة العربية الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية السفير عبد الله سرور الجرمان المطيري، وعن العراق سفيرها لدى جمهورية مصر العربية مندوبها لدى الجامعة العربية، أحمد الدليمي، وفقا لوكالة الانباء السعودية "واس".

وتتضمن مذكرة التفاهم بنودا حول كيفية إعفاء العراق من سداد ديونه تجاه الصناديق العربية بنسبة 75بالمائة، وكيفية سداد المتأخرات العراقية في موازنة الأمانة العامة للجامعة، ووضع برنامج لكيفية السداد وتوقيتها.

وقال المطيري، إن هذه المتأخرات تبلغ نحو 21 مليون دولار، منوها بأن العراق كان دائما سباقا في الالتزام بدفع كل مساهماته المالية في موازنة الجامعة العربية والصناديق المالية العربية.

ترشيحات:

فيديوجراف.. سوق عربية حرة بالخدمات تخرج للنور قريبا

توضيح من العمل السعودية بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بـ"نطاقات"

النفط العراقية تتجه لتحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجي البنزين والغاز

المركزي العراقي: 195.69 مليون دولار مبيعات العملة بمزاد الخميس