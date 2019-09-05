إنفوجرافيك: تفاصيل الخسائر المتراكمة للشركات السعودية بنهاية الربع الثاني

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الرياض ـ مباشر: شهدت قائمة الشركات السعودية المدرجة، التي لديها خسائر متراكمة، أكثر من 20 بالمائة من رأسمالها، بنهاية الربع الثاني من عام 2019، انضمام شركات جديدة، وخروج شركات من القائمة.

وتضم هذه القائمة 21 شركة، موزعة على 3 نطاقات، بحسب نسبة الخسائر المتراكمة من رأس المال، يأتي في مقدمتها النطاق الأحمر، الذي يضم الشركات التي تخطت خسائرها المتراكمة نصف رأس المال.

ويوضح إنفوجرافيك أعده "مباشر"، يستند إلى آخر بيانات مالية للشركات، تفاصيل هذه الشركات من حيث إجمالي الخسائر ونسبتها من رأس المال.

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