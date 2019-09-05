نشاط الخدمات في الولايات المتحدة يرتفع بأكثر من التوقعات

مباشر: ارتفع نشاط قطاع الخدمات للقطاع الخاص في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي، ليتعافى من أدنى مستوى في 3 سنوات مع صعود الإنتاج والطلبيات الجديدة.

وأظهرت بيانات صادرة عن معهد الإمدادات الأمريكي، اليوم الخميس، ارتفاع مؤشر المشتريات غير الصناعي خلال أغسطس/آب الماضي لمستوى 56.4 نقطة و مقابل 53.7 نقطة في الشهر السابق له هو أدنى مستوى منذ أغسطس/آب 2016.

ويعتبر المستوى المسجل في أغسطس/آب الماضي هو الأعلى في 3 أشهر.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن نشاط الخدمات الأمريكي سوف يسجل 54 نقطة خلال الفترة ذاتها.

وارتفع مؤشر الطلبيات الجديدة بمقدار 6.2 نقطة ليصل إلى 60.3 نقطة في الشهر الماضي، في حين تراجع مؤشر التوظيف إلى مستوى 53.1 نقطة.

فيما شهد مؤشر الإنتاج ارتفاعاً ملحوظاً ليسجل مستوى 61.5 نقطة في أغسطس/آب الماضي، مقارنة مع 53.1 نقطة في الشهر السابق له.

وفي بيانات منفصلة، كشفت مؤسسة "ماركت" للأبحاث عن انخفاض مؤشر مديري المشتريات الخدمي في الولايات المتحدة إلى 50.7 نقطة خلال أغسطس/آب الماضي، مقابل 53 نقطة في الشهر السابق له.

وبحلول الساعة 2:05 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة تزيد عن 0.3 بالمائة إلى 98.124.