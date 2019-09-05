تقرير: الفيدرالي سيخفض الفائدة 0.25% في اجتماعه هذا الشهر

مباشر: ذكر تقرير صحفي أنه من المتوقع خفض معدل الفائدة الأمريكية بمقدار ربع نقطة مئوية من قبل الاحتياطي الفيدرالي مع المخاوف حيال آفاق النمو الاقتصادي العالمي.

وكان البنك المركزي الأمريكي خفض في الشهر الماضي معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية، مع التأكيد على أن هذا الخفض كان للتعامل مع الظروف الاقتصادية وليس تحولاً السياسة التيسيرية.

وذكرت صحفية "وول ستريت جورنال" استناداً إلى مقابلات مع صناع السياسة اليوم الخميس، أن خفض الفائدة الأمريكية بمقدار 50 نقطة أساس لا يلقى الدعم من قبل أعضاء الفيدرالي.

وكان جيمس بولارد رئيس الفيدرالي في سان لويس دعا بالأمس إلى خفض معدل الفائدة بنحو 0.50 بالمائة مع تصاعد الحرب التجارية.

ومع المقرر أن يجتمع الفيدرالي يومي 18 و19 سبتمبر/آيلول الجاري للإفصاح عن قراره بشأن معدل الفائدة مع توقعات واسعة من قبل الأسواق بخفض تكاليف الاقتراض بنحو 25 نقطة أساس.

ووفقاً لمؤشر "سي.إم.إي" الذي يتتبع العقود الآجلة للاحتياطي الفيدرالي اليوم فإن الأسواق ترى احتمالية 99.6 بالمائة لخفض معدل الفائدة بمقدار 0.25 بالمائة في الاجتماع المقبل، مقابل فرصة ضئيلة بنحو 0.4 بالمائة للخفض بنحو 50 نقطة أساس.

وفي منتصف الشهر الماضي، كان المستثمرون يرون احتمالية 29 بالمائة لخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس مع اضطرابات الأسواق المالية جراء مخاوف الركود الاقتصادي.