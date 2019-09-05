سوق الأسهم السعودية يربح 14 مليار ريال في أسبوع

الرياض- مباشر: عاد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، لمكاسبه الأسبوعية، بعد تراجع 5 أسابيع متتالية، ليسجل مكاسب سوقية بنحو 14.14 مليار ريال.

وارتفع المؤشر العام بنحو 0.44 بالمائة خلال الأسبوع، بمكاسب بلغت نحو 34.98 نقطة، صعد بها إلى مستوى 8,054.75 نقطة، مقابل 8019.77 نقطة، بنهاية الأسبوع الماضي.

وسجلت قيم التداول، تراجعاً نسبته 50.7 بالمائة، مقارنة بالأسبوع السابق، لتصل قيمة التداول الى 15.5 مليار ريال (4 مليار ريال)، مقابل 43.18 مليار ريال بالاسبوع الماضي ( 11.51 مليار دولار).

وارتفعت القيمة السوقية بنسبة 0.74 بالمائة، لتصل الى 1.916 تريليون ريال، مقابل 1.902 تريليون ريال بنهاية الاسبوع الماضي.

وتصدر الارتفاعات خلال الاسبوع قطاع الاتصالات بنحو 3.40 بالمائة، تلاه قطاع السلع الرأسمالية بنحو 3.29 بالمائة، وصعد "المواد الأساسية" نحو 0.36 بالمائة.

وفي المقابل تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.32 بالمائة وكان قطاع تجزئة الأغذية الأكثر تراجعاً بنبسبة 1.93 بالمائة.

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