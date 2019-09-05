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استراتيجية لتطوير السكك الحديد المصرية

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التقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل المصري، مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع المصرية، عبد المنعم التراس، بمقر الوزارة اليوم وناقشا تطوير السكة الحديد، بحسب موقع "البوابة نيوز" المصرية.

© REUTERS / Charles Platiau

وشدد وزير النقل على أهمية التصنيع المحلي واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الخاصة بتدعيمه وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة توطين صناعة النقل في لتدعيم منظومة السكك الحديدية، لما له من انعكاس إيجابي على الاقتصاد المصرى.

وأشار الوزير إلى الحرص على أن تكون المنتجات المصنعة وفقا للمواصفات الفنية العالية وتواكب أحدث أنواع التكنولوجيا بما يساهم تطور منظومة السكك الحديدية وتحسين الخدمة المقدمة للركاب.

ومن جانبه قال رئيس الهيئة العربية للتصنيع إن الهيئة تدعم استراتيجية وزارة النقل في مجال التصنيع المحلي، مشيرا إلى أن الإمكانات الكبيرة للهيئة والخبرة الكبيرة في تنفيذ عربات ومتطلبات السكك الحديدية بشكل فني متميز وهو ما جسده مشروع تصنيع وتوريد 212 عربة سكة حديد والتي نفذته الهيئة وأصبح ركيزة أساسية في أسطول عربات السكك الحديدية.

وخلال الاجتماع تم استعراض ومتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارية بين الجانبين، مثل مشروع تصنيع وتوريد 140 عربة لنقل البضائع (125 عربة سطح حاويات، و15 عربة أخرى جرارة).

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