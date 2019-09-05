مع عودة الدراسة.. 7 تطبيقات لمساعدة الطلاب على الدراسة والتحصيل

ساعد انتشار الهواتف الذكية، وكثرة تطبيقاتها في جعل حياة الطلاب أقل تعقيدًا، حيث سهلت عليهم الكثير من الأمور، ابتداءً من الاستيقاظ مبكرًا، مرورًا بتسجيل الملاحظات أثناء الحصص والمحاضرات، وإنشاء الخطط والجداول للمذاكرة، وتسليم الواجبات، وحتى المتابعة مع المدرسين قبل الاختبارات.

فيما يلي 7 تطبيقات مهمة للطلاب تساعدهم على الدراسة والتحصيل بسهولة:

1- تطبيق My Study Life:

يُعتبر تطبيق My Study Life من أهم التطبيقات المتاحة للطلاب حيث يتيح تتبع الدروس، والمهام الدراسية، والاختبارات، والتواريخ الهامة الأخرى بسهولة من خلال حفظ الجدول الزمني الخاص بك.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

يدعم التطبيق الجداول الزمنية حيث يمكنك إضافة فصولك الدراسية، واختباراتك وعرضها بشكل أسبوعي منتظم، والحصول على إشعارات وتذكيرات للمهام غير المكتملة، والامتحانات المقبلة.

كما يدعم ميزة المزامنة حيث يمكنك الوصول للبيانات من أي جهاز وفي أي وقت، مما يتيح لك استخدام التطبيق حتى في حالة عدم الاتصال بالإنترنت.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون، وآيباد عبر آب ستور.

2- تطبيق iStudiez Pro:

يتيح تطبيق iStudiez للطلاب تنظيم كل ما يخص الدراسة، ابتداءً من جداول الحصص، والمحاضرات إلى عمل الواجبات، وتسجيل مواعيد الاختبارات، والدروس الخصوصية، ما يساعد في تنظيم يومك.

يتسم قسم المهام في التطبيق بالمرونة، بحيث يمكنك عرض المهام المستحقة حسب التاريخ، أو المنهج الدراسي، أو الأولوية.

يوفر التطبيق أيضًا منطقة لإعداد العطلات عندما تكون الدراسة متوقفة، وكذلك شريط تقدم للفصل الدراسي يتم إضافة درجات الاختبارات إليه، كما يوفر طريقة للتواصل مع المعلمين من خلال إضافة أرقامهم لقائمة جهات الاتصال الخاصة بك.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون، وآيباد عبر آب ستور.

3- تطبيق myHomework Student Planner:

يعتبر تطبيق myHomework من أهم التطبيقات التي تُساعد الطلاب على تنظيم الوقت الخاص بالدراسة، حيث يمنحك التطبيق عرضًا واضحًا لجدول المناهج الدراسية، وتقويمًا يوضح تواريخ الاستحقاق والتسليم، وقسمًا للواجبات المنزلية.

يمكنك من خلال التطبيق إنشاء تذكيرات ومهام دورية، كما يتكامل مع تطبيق (Teachers.io) الذي يستخدمه المدرسين، ويدعم التطبيق ميزة مزامنة البيانات بين جميع أجهزتك لتتمكن من الوصول إليها في أي مكان.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون، وآيباد عبر آب ستور.

4- تطبيق Otter Voice Notes:

يساعدك هذا التطبيق في تسجيل وتدوين الملاحظات الصوتية بسهولة حيث يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لفهم والتقاط المحادثات الصوتية الطويلة التي تدور بين عدة أشخاص وتحويلها لملفات نصية.

كما يتيح لك التقاط صور لإدراجها مع النص، وتشغيل الصوت بسرعات قابلة للتعديل، وتنظيم المحادثات في مجلدات، ويمكنك البحث عن طريق الكلمات الرئيسية للانتقال إلى الأجزاء المطابقة.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون، وآيباد عبر آب ستور.

5- تطبيق Office Lens:

يتيح لك تطبيق Office Lens من مايكروسوفت تسجيل المحاضرات من خلال تصوير ما يُكتب من الملاحظات والمعلومات على لوحات الشرح، أو القوائم وجداول الحصص، أو المذكرات المكتوبة بخط اليد، أو أي شيء يحتوي على نصوص كثيرة، وتحويلها إلى نص قابل للتحرير وللمشاركة.

يمكنك من خلال التطبيق التقاط الرسومات والمعادلات أيضًا، وحتى الصور بدون نص، ومن خلال Office Lens يمكنك تحويل الصور إلى ملفات PDF و Word و PowerPoint، كما يتيح لك الحفظ على OneNote أو OneDrive.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون، وآيباد عبر آب ستور.

6- تطبيق StudyBlue:

يساعدك هذا التطبيق على التذكر واسترجاع كل المعلومات والدروس السابقة عن طريق إنشاء البطاقات التعليمية، حيث يوفر لك بعض نماذج البطاقات التي يمكنك استخدامها مباشرةً، كما يسمح لك بإنشاء واستيراد أجزاء البطاقات الخاصة بك أيضًا.

يمكنك من خلال التطبيق مراجعة معلوماتك من خلال ميزة اختبر نفسك، وتتبع التقدم الذي تحرزه، وتعيين تذكيرات بمواعيد الدراسة، كما يتيح لك أيضًا مشاركة أجزاء البطاقات التعليمية مع زملائك، أو المدرسين.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون، وآيباد عبر آب ستور.

7- تطبيق Forest:

لا شك أنك تحتاج إلى تغيير بعض العادات مع بدء العام الدراسي الجديد، أهمها محاولة الحد من استخدام الهاتف طول الوقت، والتركيز بشكل أكبر على حياتك الدراسية.

يهدف تطبيق Forest إلى منع الطلاب من التشتت الناتج عن استخدام هواتفهم طول الوقت، ولكن بطريقة مبدعة، فكلما فتح المُستخدم هذا التطبيق على هاتفه تنبت نبتة صغيرة، ومع استمراره في عدم الإمساك بهاتفه لفترة ليست بالقصيرة تنمو النبتة فتصبح شجرة.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون، وآيباد عبر آب ستور.