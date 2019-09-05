كل ما تريد معرفته عن معالج Kirin 980

صممت هونر Honor، العلامة التجارية الرائدة في مجال الهواتف الذكية، معالج فائق وشامل يمتاز بالخصائص المدعمة بالذكاء الاصطناعي والأداء المتطور الذي يلبي احتياجات العملاء، حيث يمتلك معالج (Kirin 980) المصنع وفق تقنية 7 نانومتر وحدة معالجة مركزية ووحدة معالجة عصبونية ثنائية.

كما أنه المحرك المثالي الذي يشغل هاتف (Honor 20 Pro) موفراً للجيل القادم التطبيقات الإبداعية والترفيهية التي ستلبي كافة احتياجاتهم في الهاتف الذكي.

التقط صور أكثر وضوحاً:

يعمل مستشعر الكاميرا بدقة 48 ميجابيكسل إلى جانب قدرات تعلم الآلة في معالج (Kirin 980) المصنع وفق تقنية 7 نانومتر لتوفير وضع التصوير الجديد (AI Ultra Clarity).

ويتسبب تكبير وتصغير الصور عادةً بتأثر جودة الصورة، إلا أن وضع (48MP AI Ultra Clarity) يتيح للمستخدمين التقاط صور عالية الجودة تحتفظ بجودة تفاصيلها دون خسارة أي منها حتى عند تعديلها، مما يجعل هذا الهاتف الرفيق المثالي لأي مصور يرغب بالتقاط الصور في بيئة منخفضة الإضاءة.

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تجربة لعب ساحرة لعشاق ألعاب الفيديو:

تم تجهيز هاتف (Honor 20 Pro)، في ما يخص ألعاب الفيديو، بخاصية (GPU Turbo 3.0) الرائدة في القطاع، وهي ميزة تعزز إمكانات ألعاب الهاتف عبر تزويد المستخدم بتجربة مرئية غامرة.

وتعاونت العلامة عند تصميم هاتف (Honor 20 Pro) مع ما يقرب من 25 من شركات الألعاب المحمولة بناءً على طلب المستهلكين.

ويوفر معالج (Kirin 980) المصنع وفق تقنية 7 نانومتر والمدعم بالذكاء الاصطناعي والمعزز بأنوية (cortex-A76) ووحدة المعالجة العصبونية الثنائية، للمستخدمين تجربة رائعة عند التنقل.

نظام تحديد المواقع الثنائي المدعم بالذكاء الاصطناعي:

يستطيع معالج (Kirin 980) المصنع وفق تقنية 7 نانومتر والمدعم بالذكاء الاصطناعي تحسين اتصال الهاتف الذكي، ويُعد ذلك من العناصر المهمة في الاقتصاد الحالي الذي يعتمد على التطبيقات.

ويفضل المستهلكون السلع والخدمات حسب الطلب، لذا، جرى تعزيز (Honor 20 Pro) بجهاز (GPS) مزدوج التردد لتحديد المواقع، يدعمه المعالج لتحديد مسار الموقع المستهدف بدقة أكبر عند الاستخدام اليومي.