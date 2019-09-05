"داو جونز" يربح 300 نقطة بالمستهل مع عودة المحادثات التجارية

مباشر: استهلت مؤشرات الأسهم الأمريكية تداولات اليوم الخميس على ارتفاع قوي مع مكاسب تتجاوز 300 نقطة لـ"داو جونز" وسط التفاؤل بشأن التجارة.

وقادت أسهم التكنولوجيا مكاسب "وول ستريت" بالإضافة إلى ارتفاع قوي لقطاع البنوك.

وتلقت الأسهم الأمريكية الدعم مع اتفاق الولايات المتحدة والصين على عقد محادثات تجارية في الشهر المقبل وذلك تطبيق جولة جديدة من التعريفات المتبادلة يوم الأحد الماضي.

وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم إضافة القطاع الخاص الأمريكي لوظائف أكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي، فيما شهدت طلبات إعانة البطالة بالولايات المتحدة ارتفاعاً محدوداً خلال الأسبوع المنصرم.

وفي التطورات السياسية، نجح البرلمان البريطاني تمرير تشريع يحظر اتمام خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة.

وكانت الأسهم الأمريكية حققت مكاسب قوية بالأمس مع هدوء المخاوف السياسية حيث ربح "داو جونز" أكثر من 230 نقطة.

وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 1.2 بالمائة أو ما يعادل 313 نقطة إلى 26668 نقطة.

كما زاد "ستاندرد آند بورز" بنحو 1 بالمائة إلى 2966 نقطة، وصعد "ناسداك" بنسبة 1.2 بالمائة إلى 8074 نقطة.

وخلال الفترة نفسها، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.3 بالمائة إلى 98.135.