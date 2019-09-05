إعلان تصحيحي من شركة البابطين للطاقة والإتصالات بخصوص التعاقد مع شركة استشارية لدراسة تقييم وإدراج جزء من إحدى شركاتها التابعة في جمهورية مصر العربية في السوق المالية المصرية.