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إعلان تصحيحي من شركة البابطين للطاقة والإتصالات بخصوص التعاقد مع شركة استشارية لدراسة تقييم وإدراج جزء من إحدى شركاتها التابعة في جمهورية مصر العربية في السوق المالية المصرية.

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إعلان تصحيحي من شركة البابطين للطاقة والإتصالات بخصوص التعاقد مع شركة استشارية لدراسة تقييم وإدراج جزء من إحدى شركاتها التابعة في جمهورية مصر العربية في السوق المالية المصرية. إعلان تصحيحي من شركة البابطين للطاقة والإتصالات بخصوص التعاقد مع شركة استشارية لدراسة تقييم وإدراج جزء من إحدى شركاتها التابعة في جمهورية مصر العربية في السوق المالية المصرية.
بند توضيح تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع السوق المالية (تداول) المراد تصحيحه 1441-01-06 الموافق 2019-09-05 البيان الخاطئ في الاعلان السابق إلحاقاً لإعلان شركة البابطين للطاقة والاتصالات على موقع تداول بتاريخ 05/08/2019م بخصوص التعاقد مع شركة بريمير القابضة للاستثمار لدراسة تقييم وإدراج جزء من إحدى شركاتها التابعة في جمهورية العربية في السوق المالية المصرية. تصحيح الخطأ إلحاقاً لإعلان شركة البابطين للطاقة والاتصالات على موقع تداول بتاريخ 05/08/2018م بخصوص التعاقد مع شركة بريمير القابضة للاستثمار لدراسة تقييم وإدراج جزء من إحدى شركاتها التابعة في جمهورية مصر العربية في السوق المالية المصرية. معلومات اضافية تود شركة البابطين للطاقة والاتصالات أن تعلن عن تمديد التعاقد مع شركة بريمير القابضة للاستثمار لمدة عام أخر تبدأ من تاريخ 05/09/2019 بنفس الشروط والالتزمات بين الطرفين وذلك لمساعدة الشركة في طرح جزء من أسهم شركة البابطين للطاقة والاتصالات مصر وشركاتها التابعة (إحدى شركاتها التابعة بجمهورية مصر العربية) للأكتتاب العام بالسوق المالية المصرية. حيث لم يتم الإنتهاء من الدراسة حتى الآن .

مباشر (اقتصاد)

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