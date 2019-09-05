إعلان إلحاقي من شركة البابطين للطاقة والاتصالات بخصوص التعاقد مع شركة استشارية لدراسة تقييم وإدراج جزء من إحدى شركاتها التابعة في جمهورية مصر العربية في السوق المالية المصرية.

بند توضيح مقدمة إلحاقاً لإعلان شركة البابطين للطاقة والاتصالات على موقع تداول بتاريخ 05/08/2019م بخصوص التعاقد مع شركة بريمير القابضة للاستثمار لدراسة تقييم وإدراج جزء من إحدى شركاتها التابعة في جمهورية مصر العربية في السوق المالية المصرية. تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-12-04 الموافق 2018-08-05 التغير الحاصل على التطوير تود شركة البابطين للطاقة والاتصالات أن تعلن عن تمديد التعاقد مع شركة بريمير القابضة للاستثمار لمدة عام أخر تبدأ من تاريخ 05 /09/2019م بنفس الشروط والالتزمات بين الطرفين وذلك لمساعدة الشركة في طرح جزء من أسهم شركة البابطين للطاقة والاتصالات مصر وشركاتها التابعة (إحدى شركاتها التابعة بجمهورية مصر العربية) للأكتتاب العام بالسوق المالية المصرية. حيث لم يتم الإنتهاء من الدراسة حتى الآن . الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد آثار مالية لتمديد التعاقد . معلومات اضافية سيتم الإعلان عن أي تطورات بخصوص هذا الموضوع في حينه.
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