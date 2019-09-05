ارتفاع إنتاجية العمالة الأمريكية خلال الربع الثاني لتتجاوز التوقعات

مباشر: صعدت إنتاجية العمال في الولايات المتحدة بالقراءة النهائية خلال الربع الثاني من العام الجاري، وذلك بوتيرة تفوق التوقعات.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب العمل الأمريكي، اليوم الخميس، أن الإنتاجية في القطاع غير الزراعي بالولايات المتحدة نمت بنسبة 2.3 بالمائة خلال الربع المنتهي في يونيو/حزيران الماضي مقابل 3.5 بالمائة في الربع السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن إنتاجية العمال الأمريكية سوف ترتفع بنسبة 2.2 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وجاء نمو الإنتاجية الأمريكية للعمال خلال الربع الماضي، بدعم ارتفاع الإنتاج 1.9 بالمائة في مقابل تراجع عدد ساعات العمل بنسبة 0.4 بالمائة.

وعلى أساس سنوي، فإن إنتاجية العمال بالولايات المتحدة ارتفع بنسبة 1.8 بالمائة في الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/حزيران الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وبالنسبة لتكلفة العمالة في الولايات المتحدة، فصعدت بنسبة 2.6 بالمائة خلال الأشهر من أبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران مقابل زيادة 5.7 بالمائة في أول ثلاثة أشهر من 2019.

وبحسب التقديرات، فكان من المتوقع أن ترتفع تكلفة العمالة الأمريكية بنسبة 2.5 بالمائة خلال الربع المنتهي في يونيو/حزيران الماضي.

وبحلول الساعة 12:46 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بأكثر من 0.2 بالمائة لتهبط العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1059 دولار.