التجارة السعودية تفتح باب إصدار التراخيص للتخفيضات بمناسبة اليوم الوطني

الرياض – مباشر: أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، عن فتح باب التسجيل لإصدار تراخيص التخفيضات الموسمية بمناسبة حلول اليوم الوطني الـ89 للمملكة.

وقالت الوزارة، في بيان لها، اليوم الخميس، إن التسجيل يتم عبر نظام التخفيضات الإلكتروني، للفترة من 19 - 25 سبتمبر/ أيلول 2019.

وأضافت الوزارة، أن أصحاب المحلات التجارية والمتاجر الإلكترونية سيتمكنوا من تقديم طلب تراخيص التخفيضات الموسمية، دون أن يتم الخصم من رصيد التخفيضات المتاحة سنوياً.

ويتيح نظام التخفيضات الإلكتروني الذي أطلقته وزارة والاستثمار بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال إمكانية الاستفادة من خدمة التخفيضات الموسمية إلكترونياً والذي تم إطلاقها في بداية شهر أبريل/ نيسان من العام 2018.

ودعت الوزارة، أصحاب المحال التجارية والمتاجر الإلكترونية في المملكة بالتقدم بطلب رخص التخفيضات الموسمية، والاستفادة من هذه الخدمة عبر الدخول على نظام التخفيضات الإلكتروني، واختيار نوع الترخيص واستكمال باقي البيانات، وبعدها تسديد رسوم الرخصة إلكترونياً عبر نظام سداد وأخيراً طباعة الترخيص.

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