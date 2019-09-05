تراجع هامشي لسوق الأسهم السعودية بنهاية التعاملات

الرياض- مباشر: أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تعاملات جلسة اليوم الخميس، على تراجع هامشي متأثراً بهبوط قطاعي المواد الأساسية، والاتصالات.

وأغلق المؤشر العام لسوق الأسهم "تاسي" متراجعاً بنحو 0.05 بالمائة الى مستوى 8054.75 نقطة ليفقد نحو 3.64 نقطة.

وشهد السوق اليوم تعاملات بنحو 146.052 مليون سهم وبقيمة 3.595 مليار ريال موزعة على 126.804 ألف صفقة.

وتصدر قطاع تجزئة الأغذية التراجعات بنسبة 1.56 بالمائة، وكان قطاع التطبيقات وخدمات التقنية الأكثر ارتفاعاً بنسبة 0.99 بالمائة.

وتراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.68 بالمائة بفعل هبوط لسهم سابك بنسبة 0.89 بالمائة.

وفي المقابل ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.40 بالمائة بدعم من سهم سامبا المرتفع بنسبة 1.94 بالمائة، والرياض بنسبة 1.14 بالمائة.

وتصدر سهم الراجحي نشاط التداول بنحو632 مليون ريال،فيما كان سهم دار الأركان الانشط من حيث الحجم بنحو 15.71 مليون سهم.

ترشيحات:

الفالح: الاتفاق مع مسؤول صيني بتعزيز التعاون وإطلاق خطوط بحرية

فيديوجراف.. سوق عربية حرة بالخدمات تخرج للنور قريبا

الودائع المصرفية بالسعودية ترتفع 3.7% خلال يوليو..و55 مليار زيادة بالائتمان

الشؤون البلدية بالسعودية توقع عقوداً استثمارية بـ1.6 مليار ريال

مؤسسة الحبوب السعودية تطرح مناقصة لاستيراد 595 ألف طن قمح

هدف": إيداع دعم الباحثين عن عمل بالسعودية لشهر أغسطس

الصحي السعودي يدرس إدراج خدمات الرعاية المنزلية بوثيقة التأمين