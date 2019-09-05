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"البابطين" تمدد اتفاقها مع "بريمير" لدراسة إدراج شركاتها التابعة بمصر

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"البابطين" تمدد اتفاقها مع "بريمير" لدراسة إدراج شركاتها التابعة بمصر "البابطين" تمدد اتفاقها مع "بريمير" لدراسة إدراج شركاتها التابعة بمصر

الرياض -مباشر: أعلنت شركة البابطين للطاقة والاتصالات، عن تمديد التعاقد مع شركة بريمير القابضة للاستثمار لمدة عام آخر، للاستمرار بدراسة طرح جزء من شركتها التابعة في البورصة المصرية.

وأوضحت "البابطين"، في بيان على "تداول" اليوم الخميس، أنه تم تمديد الاتفاق بنفس الشروط والالتزمات بين الطرفين.

وأشارت إلى أنه تم تمديد الاتفاق، لأنه لم يتم الانتهاء من الدراسة حتى الآن.

كما نوهت بأنها تسعى لطرح جزء من أسهم شركة البابطين للطاقة والاتصالات وشركاتها التابعة، للاكتتاب العام بالسوق المالية المصرية. 

وقرر مجلس إدارة "البابطين"، في أغسطس/ آب 2018، التعاقد مع شركة بريمير القابضة للاستثمار، لدراسة طرح جزء من أسهم، شركتها التابعة في مصر، للاكتتاب العام بالبورصة المصرية.

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