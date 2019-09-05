الفالح يبحث التبادل التجاري والاستثمار الزراعي مع وزير روسي

الرياض – مباشر: قال وزير الطاقة السعودي، رئيس الجانب السعودي في اللجنة السعودية الروسية المشتركة، إنه التقى وزير الزراعة الروسي، اليوم الخميس، ديمتري باتروشيف.

وأضاف الوزير خالد الفالح، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أنه بحث مع باتروشيف سبل تعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين، بما في ذلك الاستثمارات في مجالي الزراعة والأسماك، واستمرار التشاور في إطار أعمال اللجنة.

وتابع: "نحن، في المملكة، سعداء بتعاوننا المشترك مع روسيا، وبالنجاحات المتتالية والـتعاون بين البلدين في مجال الطاقة والاستثمارات المشتركة والتي شهدت قفزة في الفترة الأخيرة".

وأكد الفالح، أن نجاح العلاقات السعودية الروسية مؤخرا جاء نتيجة الجهود التي يبذلها صندوق الاستثمارات العامة السعودي وصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي.

وقال مجلس الغرف السعودية، بالأمس، إن وزير الزراعة الروسي دمتري باتروشيف والوفد المصاحب له التقى أصحاب الأعمال السعوديين بحضور رئيس مجلس الأعمال السعودي - الروسي (المنتخب) طارق القحطاني.

وقال وزير الزراعة الروسي، دمتري باتروشيف، إن التبادل الزراعي بين البلدين احتل في العام الماضي نصف التبادل التجاري، وبلغ نحو ما يقارب 500 مليون دولار.

وأفادت وزارة الزراعية الروسية، يوم الأربعاء، أنها ستبحث تطوير العلاقات مع وزير الطاقة السعودي.

ومن المقرر أن يقوم الرئيس الروسي فلاديميير بوتيين بزيارة الممملكة العربية السعودية خلال شهر اكتوبر/ تشرين القادم.

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