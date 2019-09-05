محدث.. الذهب يعمق خسائره لنحو 17 دولاراً عقب بيانات اقتصادية

مباشر: عمق الذهب خسائره لنحو 17 دولاراً خلال تعاملات اليوم الخميس، وذلك عقب بيانات اقتصادية ووسط تصريحات تجارية إيجابية.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 195 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي لسوق العمل كما أن طلبات إعامة البطالة الجديدة شهدت ارتفاعاً محدوداً في الأسبوع الماضي

وصرحت وزارة التجارة في الصين بأن فريقاً تجارياً لديها سيعقد محادثات مع شركائهم من الولايات المتحدة في منتصف الشهر الجاري، من أجل الاستعداد لعقد مباحثات عالية المستوى في بداية أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ويُنظر إلى الذهب على أنه ملاذ آمن خلال فترات التوترات التجارية، وانتشار مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، لكن المستثمرين يتجهون لأسواق الأصول الخطرة مع هدوء الأوضاع والتفاؤل الإيجابي.

وكشف أمس تقرير "البيج بوك" الذي يصدر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن الاقتصاد الأمريكي توسع بوتيرة معتدلة بنهاية الشهر الماضي مع استمرار المخاوف بشأن التعريفات وعدم اليقين في السياسة التجارية.

وأوضح التقرير أن غالبية المناطق لا تزال متفائلة بشأن التوقعات الاقتصادية على المدى القريب.

ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات مؤشر "إي.إس.إم" للإنتاج غير الصناعي وطلبيات المصانع في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 12:41 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 1.1 بالمائة أو ما يعادل 16.70 دولار ليهبط إلى 1543.70 دولار للأوقية.

كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة تزيد عن 1 بالمائة أو 16.29 دولار مُسجلاً 1536.26 دولار للأوقية، وذلك بعد أن سجل مستوى 1557 دولار للأوقية أمس وهو أعلى مستوى منذ أبريل/نيسان 2013.

وخلال تلك الفترة، تحول مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية للهبوط بأكثر من 0.2 بالمائة ليتراجع إلى 98.236.