ارتفاع محدود لطلبات إعانة البطالة الأمريكية في الأسبوع الماضي

مباشر: ارتفع عدد الأشخاص المتقدمين للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة على عكس التوقعات المتوقع خلال الأسبوع الماضي.

وكشفت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، أن طلبات إعانة البطالة الجديدة سجلت 217 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 31 أغسطس/آب الماضي، وهو أعلى بنحو ألف طلب فقط مقارنة مع أرقام الأسبوع السابق له بعد التعديل بالرفع.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن طلبات إعانة البطالة في أكبر اقتصاد بالعالم سوف تسجل 215 ألف طلب خلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضي.

وبالنسبة للمتوسط الأسبوعي لطلبات إعانة البطالة خلال الأربعة أسابيع الماضية، فبلغ 216.250 ألف طلب وهو ما يمثل زيادة بنحو 1500 طلب عن أرقام الأسبوع السابق له بعد تعديل البيانات بالرفع.

وفيما يتعلق بطلبات إعانة البطالة المستمرة، فتراجعت بنحو 39 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 24 أغسطس/آب الماضي لتسجل 1.662 مليون طلب.

وبحلول الساعة 12:32 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجعت العملة الأمريكية مقابل الأوروبية الموحدة بنحو 0.2 بالمائة ليصعد اليورو إلى 1.1057 دولار.