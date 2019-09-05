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مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تستعرض المرحلة الثانية من "الواحة سبرينجز"

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مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تستعرض المرحلة الثانية من "الواحة سبرينجز" مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تستعرض المرحلة الثانية من "الواحة سبرينجز"

الرياض- مباشر: أعلنت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية عن بدء عرض المرحلة الثانية من منتجات "الواحة سبرينجز" السكنية، وذلك اعتباراً من اليوم وحتى 11 سبتمبر / أيلول الحالي.

وتمثل "الواحة سبرينجز" المرحلة الثانية من الوحدات السكنية الجاهزة ضمن حي "الواحة"، وفقاً لوكالة الأنباء ، "واس".

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة التطوير العقاري بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية تشارلز بيلي ، أن المشروع يأتي تجاوباً للطلب والاهتمام المتزايد خلال طرح الدفعة الأولى.

ويعد المشروع أحد الحلول السكنية المتنوعة التي توفرها المدينة الاقتصادية والتي تتناسب وكافة شرائح المجتمع ، للمساهمة في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن تماشياً مع رؤية المملكة 2030".

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