مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تستعرض المرحلة الثانية من "الواحة سبرينجز"

الرياض- مباشر: أعلنت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية عن بدء عرض المرحلة الثانية من منتجات "الواحة سبرينجز" السكنية، وذلك اعتباراً من اليوم وحتى 11 سبتمبر / أيلول الحالي.

وتمثل "الواحة سبرينجز" المرحلة الثانية من الوحدات السكنية الجاهزة ضمن حي "الواحة"، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية، "واس".

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة التطوير العقاري بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية تشارلز بيلي ، أن المشروع يأتي تجاوباً للطلب والاهتمام المتزايد خلال طرح الدفعة الأولى.

ويعد المشروع أحد الحلول السكنية المتنوعة التي توفرها المدينة الاقتصادية والتي تتناسب وكافة شرائح المجتمع ، للمساهمة في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن تماشياً مع رؤية المملكة 2030".

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