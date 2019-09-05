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اليورو يواصل التعافي مع التطورات السياسية الإيجابية

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اليورو يواصل التعافي مع التطورات السياسية الإيجابية اليورو يواصل التعافي مع التطورات السياسية الإيجابية

مباشر: واصل اليورو تعافيه أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الخميس، مع ضعف العملة الأمريكية والتطورات السياسية الإيجابية.

وأدى اليوم رئيس الإيطالية الجديدة "جوسبي كونتي" مراسم حلف اليمين الدستوري، لتنتهي بذلك الأزمة السياسية التي شهدتها روما مؤخراً وتسببت في استقالة "كونتي" من منصبه كرئيس للوزراء.

وبحلول الساعة 11:50 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع اليورو أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.3 بالمائة ليصل إلى 1.1062 دولار. 

وكان اليورو انخفض أمام الدولار الأمريكي في الأسبوع الجاري لأدنى مستوى في نحو 28 شهراً عند 1.0924 دولار، وذلك وسط توقعات أن يتخذ المركزي الأوروبي نهجاً تيسيرياً عبر خفض معدل الفائدة والاستعانة ببرنامج شراء السندات.

وينتظر المستثمرون اجتماع السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي يوم 12 سبتمبر/أيلول الجاري، وسط توقعات متباينة بشأن ماهية الأدوات التحفيزية التي قد يقرها البنك.

ولكن الصين أعلنت اليوم أنها اتفقت مع الولايات المتحدة على عقد محادثات تجارية في بداية الشهر المقبل.

وخلال تلك الفترة تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 98.161.

كما أن العملة الأوروبية الموحدة تلقت بيانات متفاوتة في الساعات الأخيرة، حيث كشفت البيانات أمس ارتفاع مؤشر مدير المشتريات الخدمي في منطقة اليورو إلى مستوى 53.5 نقطة خلال شهر أغسطس/آب، مقابل توقعات بأن يُسجل 53.4 نقطة.

فيما أظهرت البيانات اليوم انخفاض طلبات المصانع في ألمانيا بنحو 2.7 بالمائة في يوليو/تموز الماضي.

مباشر (اقتصاد)

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