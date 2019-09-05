توضيح من العمل السعودية بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بـ"نطاقات"

الرياض – مباشر: أوضحت وزارة العمل السعودية حقيقة تطبيق الحد الأدنى لأجور السعوديين في برنامج "نطاقات".

وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إن الوزارة تؤكد أن ما يتم تداوله حول تطبيق الحد الأدنى لأجور السعوديين في برنامج "نطاقات" غير دقيق.

وأضاف خالد أبا الخيل، أن الحد الأدنى لأجور السعوديين في برنامج "نطاقات" ما يزال مسودة مشروع قرار.

وتابع أبا الخيل، أنه تم طرحه في منصة "معا للقرار" لمشاركة المهتمين والمختصين، في تحسين القرار وإبداء ملاحظاتهم وآرائهم عليه.

وأصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، في 5 أغسطس/ آب الماضي، مسودة قرار تعديل آلية احتساب أجور العاملين السعوديين في برنامج "نطاقات".

ودعت الوزارة عموم المواطنين والمهتمين للمشاركة بملاحظاتهم ومرئياتهم حول مسودة القرار.

يذكر أن برنامج نطاقات هو مبادرة من وزارة العمل السعودية؛ لتقييم المنشآت العاملة في السوق السعودي حسب عدد المواطنين السعوديين العاملين فيها.

ويحفز "نطاقات" المنشآت على توطين الوظائف؛ إذ تعتمد فكرته الأساسية على تصنيف المنشآت إلى 4 درجات حسب تفاوتها في مقدار توطينها للوظائف.

وينقسم برنامج "نطاقات" إلى نوعين، كمي ونوعي، الأول يهدف لزيادة العامل الكمي في السوق من خلال تعديل جدول النسب بما يتناسب مع وضع السوق، بحيث يعامل كل نشاط اقتصادي وكل حجم بشكل مستقل.

وبدأ تطبيق الحوافز للمنشآت ذات نسبة العمالة الوطنية الأعلى في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014.

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