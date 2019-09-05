الداخلية المصرية: مصرع 6 عناصر متطرفة في الواحات خلال تبادل إطلاق نار

القاهرة – سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية المصرية، اليوم الخميس، فقد "توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة بإحدى المناطق داخل العمق الصحراوي بنطاق الواحات البحرية واتخاذهم من خيمة مُحاطة بالتباب المرتفعة مأوى لهم بعيدا عن الرصد الأمني ومنطلقا لتنفيذ عملياتهم العدائية".

وخلال مداهمة قوات الأمن المنطقة المشار إليها "قامت العناصر الإرهابية بتبادل إطلاق النيران مع القوات مما دفعها للتعامل مع مصدرها، وأسفر ذلك عن مصرع عدد ستة من العناصر عثر بحوزتهم على أربعة بنادق آلية، وبندقيتي خرطوش وكمية من الطلقات"، بحسب البيان الذي أشار إلى تولي نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.

يتبع...