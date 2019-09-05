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القطاع الخاص الأمريكي يضيف وظائف بأكثر من المتوقع

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القطاع الخاص الأمريكي يضيف وظائف بأكثر من المتوقع القطاع الخاص الأمريكي يضيف وظائف بأكثر من المتوقع

مباشر: أضاف القطاع الخاص في الولايات المتحدة وظائف تفوق التوقعات في سوق العمل الأمريكي خلال الشهر الماضي.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة "إيه.دي.بي"، اليوم الخميس، أن القطاع الخاص غير الزراعي أضاف 195 ألف وظيفة لسوق العمل خلال شهر أغسطس/آب الماضي، مقابل 142 ألف وظيفة مضافة في يوليو/تموز السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن القطاع الخاص الأمريكي سوف يضيف 148 ألف وظيفة لسوق العمل.

وبحسب البيانات، فإن القطاع السعلي أضاف 11 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بدعم نشاطي الإنشاء والصناعة.

فيما أضاف قطاع الخدمات العدد الأكبر من الوظائف بنحو 184 ألف وظيفة في أغسطس/آب الماضي بدعم التعليم والصحة والتجارة والنقل.

وبحلول الساعة 12:15 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنسبة 0.2 بالمائة لترتفع العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1056 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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