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الإسترليني أعلى 1.23 دولار مع التفاؤل بإعاقة البريكست دون اتفاق

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الإسترليني أعلى 1.23 دولار مع التفاؤل بإعاقة البريكست دون اتفاق الإسترليني أعلى 1.23 دولار مع التفاؤل بإعاقة البريكست دون اتفاق

مباشر: صعد الجنيه الإسترليني أعلى 1.23 دولار خلال تعاملات اليوم الخميس، لتتجاوز مكاسبه منذ بداية هذا الأسبوع 3 بالمائة وسط التفاؤل بشأن إعاقة محاولات البريكست بدون اتفاق.

ويواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مأزقاً بعدما رفض البرلمان دعوته لعقد انتخابات مبكرة، كما هاجم زعيم المعارضة "جيرمي كوربين" لرفضه دعم الانتخابات المبكرة.

وكان كوبين رفض دعم الانتخابات في البرلمان بالأمس زاعماً أنها مجرد حيلة من أجل ضمان تنفيذ البريكست في موعده بنهاية الشهر المقبل.

وأكد جونسون تصميمه على تنفيذ البريكست في موعده المحدد 31 أكتوبر/تشرين الأول، على الرغم من تصويت البرلمان ضد عملية الخروج بدون صفقة.

وأعلن اليوم جو جونسون الشقيق الأصغر لرئيس الوزراء البريطاني استقالته من مجلس العموم والحكومية، مرجعاً قراره لأوضاع شخصية.

وبحلول الساعة 11:41 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.7 بالمائة ليصعد إلى 1.2340 دولار بعد أن وصل إلى 1.2354 دولار في وقت سابق من التعاملات.

وخلال نفس الفترة، صعدت العملة البريطانية مقابل نظيرتها الأوروبية الموحدة بأكثر من 0.4 بالمائة ليتراجع اليورو إلى 0.8966 إسترليني.

مباشر (اقتصاد)

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