دراية المالية تعزز منصاتها بالتداول في عقود الفوركس

الرياض - قامت دراية المالية، الشركة الرائدة في مجال الحلول الاستثمارية في الرياض والمرخصة من قبل هيئة السوق المالية، بإضافة خدمة التداول بعقود الفوركس لضمان توفير خيارات استثمار أفضل وأكثر أماناً وتكاملاً لعملائها من المستثمرين.

ومن خلال خدمتي "دراية جلوبل" و"دراية جلوبل بلس" اللتين تم اطلاقهما مؤخراً، يمكن لعملاء دارية الآن الوصول إلى العديد من المنتجات الاستثمارية والأدوات المالية المتقدمة في الأسواق الآسيوية والأوروبية والأمريكية، مثل عقود الفوركس (Forex Contracts)، وعقود الفروقات (Contracts for Difference ,CFDs)، والعقود الآجلة (Futures)، وعقود الخيار على العقود الآجلة (Futures Options)، وعقود الضمان (Warrants)، وأدوات الدين (Fixed Income).

كما يمكن للعملاء تنفيـذ عمليات البيـع والشـراء ومتابعـة الأسعار الفوريـة للأسواق العالمية، وإنشـاء قوائـم متابعــة للأسهم وعقــود الخيــار وصناديق المؤشرات المتداولة ETFs عبـر منصتي التداول المتطـورتين والمتكاملتين.

وباستخدام قنوات اتصال متعددة تشمل تطبيقات الهواتف الذكية والمكالمات الهاتفية المباشرة، يمكن للعملاء تنفيذ العديد من عمليات التداول. من أبرزها "أوامر السوق"، و"الأوامر المحددة بسـعر"، و"أوامر وقف الخسارة أو الربـح"، و"أوامر وقف الخسارة أو الربح المحددة بسعر"، و"أوامر التنفيذ عند الإغلاق"، و"أوامر التنفيذ المحددة بسعر عند الإغلاق"، و"أوامر المتابعة"، و"أوامر المتابعة المحددة بسعر".

وتتيح الخيارات المختلفة المقدمة للعملاء التحكم باستثماراتهم بشكل أفضل أثناء سعيهم لزيادة أرباحهم وتجنب الخسائر أو الحد منها. ويسعى فريق خبراء دراية إلى التنفيذ الأفضل لأوامر المستثمرين من خلال تنفيذ الأوامر بسرعة وبأفضل الأسعار في المؤشرات المالية المتوفرة على المنصة.

وتمتاز دارية بعمولتها التنافسية، وضمانها درجات عالية من الأمان للعملاء من خلال الإجراءات الاحترازية الإلكترونية وتوفير شفافية كاملة بالمعلومات فيما يتعلق بمحفظة العميل واستثماراته، مما يتيح للعملاء التداول بثقة تامة عبر قنوات تداول آمنة. ويمكن للعملاء الانضمام إلى الخدمة إلكترونياً دون الحاجة إلى توقيع أي مستندات أو اضطرارهم لزيارة فروع الشركة.

وفي هذا السياق، قال السيد محمد الشماسي، الرئيس التنفيذي لشركة دراية المالية: "يسعدنا أن نكون من أوائل شركات التداول التي تتيح للعملاء إمكانية التداول بعقود الفوركس في الأسواق المحلية والعالمية على منصة متكاملة ومتقدمة عمل على تطويرها فريق من خبرائنا. تتيح منصتنا ثمانية أنواع لأوامر البيع والشراء وتوفر أسعاراً فورية للأوراق المالية مع إمكانية إنشاء قوائم المتابعة ورؤية سلسلة عقود الخيار وكل العقود المتاحة. كما أننا نقدم تسهيلات كبيرة على رأس المال، وموظفونا المختصون جاهزون دوماً للرد على استفسارات العملاء وتقديم المساعدة لهم ".

ومن خلال منصة دراية للفوركس، يمكن للمستثمرين الساعين إلى توسعة استثماراتهم، الاستفادة بسهولة من فرص عقود الفوركس لخدمة أهدافهم الاستثمارية.

ويسـتهدف هـذا المنتـج العالي المخاطر العمـلاء الراغبيـن بتنويـع وتوزيـع اسـتثماراتهم عـن طريـق التـداول فـي الأسواق العالميـة، كمـا يتـم إجـراء تقييـم مخاطـر لـكل عميـل علـى حـدة حتـى يتسـنى لدرايـة معرفـة مـدى ملائمـة مسـتوى مخاطـر المنتـج مـع مقـدرة ورغبـة العميـل بتحمـل المخاطـر المرتفعـةً والمرتبطـة باسـتخدام المنتـج.

ودراية المالية هي شركة رائدة في حلول الاستثمار نظراً لما تتميز به من شفافية واستقلالية وسهولة في التعامل وكذلك الخبرات العالية والمتميزة التي تتمتع بها إدارة الشركة في مجال الوساطة المحلية والدولية وإدارة الأصول والتحليل المالي في السوق السعودي والخليجي والأسواق العالمية.