موديز: "أرامكو" ضمن أفضل 10 شركات عالمية غنية بالأموال النقدية

الرياض- مباشر: قالت وكالة موديز للتصنيف الإئتماني إن شركات الطاقة زادت صدارتها بنسبة 21 بالمائة من إجمالي الأرصدة النقدية للشركات في عام 2018.

وأكدت "موديز" في تقريرها السنوي للأرصدة النقدية، اليوم الخميس، أن شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تعد من ضمن أفضل 10 شركات غنية بالأموال النقدية بإجمالي احتياطي يصل لـ 43 مليار يورو.

وقال ريتشارد موراويتز، مسؤول ائتمان أول لدى وكالة موديز ومشارك في كتابة التقرير: "أدى دخول شركة أرامكو السعودية إلى مضاعفة حصة المملكة العربية السعودية ثلاث مرات من إجمالي الأرصة النقدية للشركات في دول أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بنسبة 6 بالمائة في عام 2018.

كما عزز ذلك حصة قطاع الطاقة السائد بالفعل من 17 بالمائة في عام 2017 إلى 21 بالمائة في عام 2018.

وتابع تقرير الوكالة أن الأرصدة النقدية للشركات غير المالية في دول أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا قد تجاوزت 1 تريليون يورو في نهاية عام 2018 وذلك بنسبة 15 بالمائة عن العام السابق.

وأوضح التقرير أن الدافع الرئيسي وراء الارتفاع الإجمالي في النقد هو ارتفاع الأرصدة النقدية بنسبة 30 بالمائة (إلى 260 مليار يورو) التي تحتفظ بها أكبر 10 شركات.

ولفت الى أن أبرز هذه الشركات هي شركة أرامكو السعودية (بقيمة 43 مليار يورو)، بالإضافة إلى شركة فولكس واجن إيه جي، حيث شهدت الأخيرة ارتفاع أرصدتها النقدية بمقدار 10 مليارات يورو.

وأشارت "موديز" إلى أن شركات التكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية قد احتلت الصدارة في عام 2018 بحصة 48 بالمائة من إجمالي النقد.

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