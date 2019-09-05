أرامكو السعودية توقع مذكرة للاستحواذ على حصة بمصفاة صينية

الرياض – مباشر: وقعت أرامكو السعودية، مذكرة تفاهم مع المنطقة التجارية الحرة في مقاطعة تشجيانغ الصينية، لتؤكد على دعم حكومة مدينة جوشان الصينية لاستثمارات الشركة الكبيرة في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق في مقاطعة تشجيانغ، وتعزيز فرص النمو المستقبلي فيها.

وتم توقيع مذكرة التفاهم، وفقا لبيان من أرامكو اليوم الخميس، بالتزامن مع زيارة ليوان جيا جون، حاكم مقاطعة تشجيانغ الصينية لمقر أرامكو السعودية في الظهران.

وقالت أرامكو في بيانها، إن الاتفاقية تستند إلى مذكرات التفاهم التي تم توقيعها في فبراير/ شباط الماضي، خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الصين.

وأضافت، أن الاتفاقية تعمل على تسهيل استحواذ أرامكو السعودية على حصة بنسبة 9 بالمائة في مصفاة تشجيانغ المتكاملة للتكرير والبتروكيميائيات.

وتتضمن شراكة أرامكو السعودية في هذا المشروع اتفاقًا لتوريد النفط الخام للصين على المدى الطويل، والاستفادة من مرافق تخزين النفط الخام الضخمة التابعة لشركة تشجيانغ للبتروكيميائيات لخدمة عملائها في الأسواق الآسيوية، بحسب البيان.

ولفتت أرامكو، إلى أن هذا التعاون يعكس عزم الشركة على مواصلة توسيع وجودها الاستثماري في قطاع الطاقة الصيني.

وأشارت، إلى أن الاتفاقية تدعم مشاركتها في إنشاء مجمع مصفاة تشجيانغ المتكامل للبتروكيميائيات بطاقة إنتاجية تبلغ 400 ألف برميل في اليوم، خلال المرحلة الثالثة من المشروع، كما تسمح للطرفين بتقييم فرص استثمارية إضافية في أجزاء أخرى من سلسلة القيمة النفطية.

وبينت أرامكو، أن ذلك يشمل أنشطة التكرير وإنتاج المواد البتروكيميائية، والتخزين، وتجارة النفط الخام والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى أنشطة البيع بالتجزئة، وتوزيع المواد النفطية داخل المنطقة التجارية الحرة بمقاطعة تشجيانغ.

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