شركة أبحاث ترفع مستهدف "التموين" وتبقي على تصنيفها المحايد

الرياض ـ مباشر: قالت الراجحي المالية، إن التدفقات النقدية المستمرة لشركة الخطوط السعودية للتموين، ومتطلباتها المنخفضة من المصروفات الرأسمالية، تسمح لها بالمحافظة على توزيعات أرباح جيدة.

وأضافت شركة الأبحاث، في تقرير لها اليوم الخميس، أنها رفعت سعرها المستهدف لسهم الشركة إلى 91 ريالا، وأبقت على تصنيفها المحايد، متضمنا التوصية بالمحافظة على المراكز في سهمها.

وأشارت إلى أن نتائج الشركة، بالربع الثاني من 2019، كانت متوافقة مع تقديراتها التي بلغت 117 مليون ريال، وأقل من متوسط تقديرات المحللين الذي بلغ 120 مليون ريال.

كما نوهت إلى أن إيرادات الشركة سجلت ارتفاعا جيدا، مدعومة على الأرجح بالأداء الجيد لخدمات التموين المقدمة داخل الرحلات.

وقالت الراجحي المالية إن صافي الربح تأثر جزئيا بسبب انخفاض هوامش الربح الاجمالية كما تأثرت جزئيا بتطبيق المعيار رقم 16 من معايير المحاسبة الدولية.

كما أوضحت أن الإيرادات استمرت في الاستفادة من ارتفاع عدد المسافرين وتزايد عدد العقود المبرمة مع الشركات التي تقدم خدمات صالات خاصة ومميزة لعملائها.

وتابعت شركة الأبحاث: "في المدى القريب، نتوقع أن يظل النمو في الايرادات متوسطا حتى ترتفع دورة الاقتصاد نظرا لأن أعمال الشركة مرتبطة ارتباطا كبيرا بالنمو الاقتصادي الكلي".

وتوقعت الراجحي المالية أن تتغير تشكيلة ايرادات "التموين"، وأن ترتفع حصة قسم الخدمات غير المرتبطة بالرحلات الجوية الى حوالي 15 بالمائة من اجمالي الايرادات بحلول 2020.

وقالت: "بالنسبة للمدى البعيد، فإننا أكثر تفاؤلا حول احتمالات النمو التي ستكون مدعومة بارتفاع حركة المسافرين والرحلات التجارية في ظل خطط التوسع الاستراتيجية للخطوط الجوية السعودية".

كما أشارت إلى أن تاريخ تجديد عقد السعودية للتموين مع الخطوط السعودية، سيكون في عام 2020، وفي حالة عدم تجديد العقد بأسعار ملائمة، فان ذلك سوف يظل يمثل مخاطر استثمارية رئيسية للشركة.

ووتراجعت أرباح الشركة خلال الربع الثاني من 2019، نحو 2.7 بالمائة إلى 117.1 مليون ريال، مقابل 120.3 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2018.

وقرر مجلس إدارة الشركة، في أغسطس / آب الماضي، توزيع أرباح نقدية عن الربع الثاني، بقيمة 110.7 مليون ريال، بواقع 1.35 ريال للسهم، تمثل 13.5 بالمائة من القيمة الاسمية.

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