تشكيل حكومة ائتلافية جديدة في إيطاليا برئاسة "كونتي"

مباشر: قام رئيس الحكومة الإيطالية الجديدة "جوسبي كونتي" بتأدية مراسم حلف اليمين الدستوري اليوم الخميس، بعد أن أعطى الرئيس "سيرجيو ماتاريلا" بالأمس الضوء الأخضر لتشكيل حكومة ائتلافية.

ومن المقرر أن تحظى الحكومة الإيطالية الجديدة بالدعم من حركة الخمس نجوم وحزب وسط اليسار الديمقراطيين، وهو ما يعني أن روما ستكون صاحبة رؤية أكثر تأييداً للأوروبا.

ويعني ذلك خروج حزب الرابطة اليميني من صفوف الحكومة، وذلك على خلفية أزمة سياسية شهدتها روما مؤخراً تسببت في استقالة "جوسبي كونتي" من منصبه كرئيس للوزراء.

كما يضم الائتلاف الحاكم والمعروف باسم "الأصفر-الأحمر" كذلك حزب اليساري الحر.

وكانت حكومة كونتي الائتلافية في السابق مدعومة من حركة الخمس نجوم وحزب الرابطة اليميني بعدما حصد الحزبين أغلبية في انتخابات أجريت في العام الماضي.

وقام رئيس الحكومة وفريقه المكون من 21 وزيراً، بأداء اليمين في قصر كيرينال الرئاسي في روما اليوم: أقسم أن أكون مخلصاً للجمهورية وأن أحترم دستورها وقوانينها وأؤدي واجباتي لمصلحة الأمة وحدها".

وقال كونتي بالأمس: "سوف نكرس أفضل طاقاتنا ومهاراتنا لجعل إيطاليا أفضل لصالح جميع المواطنين".

وكانت ولاية حكومة "كونتي" الأولى دامت لنحو 14 شهراً قبل انهيارها في أغسطس الماضي وسط اتهامات متبادلة بين الائتلاين المشكلين للحكومة آنذاك.

ومن المقرر أن تواجه الحكومة الجديدة "تصويت للثقة" داخل مجلسي البرلمان الإيطالي في الأسبوع المقبل.

ويشمل مجلس الوزراء الجديد 10 أعضاء من حركة الخمس نجوم و9 من حزب وسط اليسار الديمقراطي وممثل واحد من حزب اليساري الحر بالإضافة إلى تكنوقراط واحد.

ويعتبر ممثل إيطاليا الجديد في المفوضية الأوروبية هو أحد القرارات المرتقبة من الحكومة الجديدة وسط إشارات لاختيار رئيس الوزراء السابق "باولو جنتيلوني".

ونشر جان كلود يونكر في تغريدة عبر "تويتر" خطاب التهنئة الذي أرسله إلى "جيوسبي كونتي" بعد إعادة تعيينه كرئيس وزراء لبريطانيا مرة أخرى.

وقال يونكر: مقتنع بأن إيطاليا ستكون قادرة على لعب دور هام في مواجهة هذه الصعوبات الأوروبية الحقيقية والالتزام بمسؤولياتها كعضو مؤسس في اتحادنا.