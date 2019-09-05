الفالح: الاتفاق مع مسؤول صيني بتعزيز التعاون وإطلاق خطوط بحرية

الرياض – مباشر: قال وزير الطاقة السعودي، إنه اجتمع، اليوم الخميس، مع حاكم إقليم تشجيانغ الصيني يوان جيا جون؛ في سياق جهود تعزيز التعاون بين المملكة والصين.

وأضاف الوزير خالد الفالح، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أنه اتفق مع المسؤول الصيني على ضرورة متابعة التنسيق والزيارات المتبادلة، وعلى أهمية إقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية والإنتاجية المشتركة، بين شركات القطاع الخاص في المملكة والصين، بما يحقق المستهدفات الوطنية لكلا البلدين.

وتابع الفالح: "وآمل أن تسهم زيارته للمملكة في تسريع إنجاز المشروعات الجديدة المشتركة، مع الصين ممثلة في الإقليم، في مجالي الطاقة والبتروكيميائيات".

وأشار الفالح، إلى أن الاجتماع تناول إطلاق خطوط بحرية جديدة وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، على اعتبار أن المملكة شريك للصين في مبادرة الحزام والطريق، فضلاً عن تميز موقع المملكة الاستراتيجي ووجود موانئها على أهم طرق الملاحة العالمية.

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