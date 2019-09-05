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استقالة شقيق بوريس جونسون من مجلس العموم والحكومة

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من: نهى النحاس

مباشر: أعلن جو جونسون الشقيق الأصفر لبوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني استقالته من منصبه كنائب في مجلس العموم البريطاني ووزير للجامعات والعلوم.

وقال "جو" عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس، إن السبب في ذلك هو شعوره بأنه "ممزق" بين مصلحة الوطن والولاء لأسرته".

وأضاف: "إنه شعور بالتوتر غير قابل للحل، حان الوقت للآخرين لتولي أدواري كوزير ونائب في البرلمان".

وكان شقيق رئيس وزراء بريطانيا من ضمن الأعضاء اللذين صوتوا ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 2016.

كما أنه كان استقال من وزارة ماي في العام الماضي اعتراضاً على اتفاق البريكست الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي، وذلك قبل أن يدخل مجدداً للوزارة في الصيف الجاري عقب اننتخاب بوريس جونسون في منصب رئاسة الوزراء.

وصوت البرلمان البريطاني أمس لصالح تشريع يمنع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

مباشر (اقتصاد)

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