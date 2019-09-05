بعد رفض الانتخابات المبكرة..جونسون مصمم على تنفيذ البريكست في موعده

من: سالي إسماعيل

مباشر: هاجم رئيس الوزراء البريطاني زعيم المعارضة "جيرمي كوربين" بعد رفض البرلمان عقد انتخابات مبكرة كما صوت لصالح تشريع يمنع إتمام عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وصوت بالأمس البرلمان البريطاني بأغلبية 327 صوتاً لصالح تشريع من شأنع منع البريكست بدون صفقة وذلك في مقابل رفض 299 عضواً.

ومن المقرر أن ينتقل مشروع القانون الذي يحظر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة إلى مجلس اللوردات من أجل تمريره كما هو أو إعادته لمجلس العموم مرة أخرى مع التعديلات.

وأعقب هذا التصويت، اقتراح آخر من بوريس جونسون بشأن عقد انتخابات عامة مبكرة في البلاد منتصف الشهر المقبل لكن هذا الأمر قوبل بالرفض كذلك من قبل مجلس العموم.

وصوت 298 عضواً لصالح الانتخابات المبكرة في مقابل معارضة 56 شخصاً وعدم تصويت 288 عضو، لكن جونسون كان يحتاج إلى تأييد نحو ثلثي أعضاء البرلمان (434 صوت)

وتتعارض هذه التطورات مع إرادة رئيس الوزراء بوريس جونسون والذي تعهد منذ توليه المنصب خلفاً لـ"تريزا ماي" في أواخر يوليو/تموز الماضي، بتنفيذ عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي سواء باتفاق أو بدون في موعده المحدد مسبقاً (31 أكتوبر/تشرين الأول).

وفي أول رد فعل لـ"جونسون" بعد تصويت البرلمان بالأمس، كتب رئيس الوزراء في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الخميس، أن مشروع القانون المقدم من حزب المعارضة بزعامة جيرمي كوربين سيعني سنوات من عدم اليقين وتأجيل البريكست.

وتابع: "أنا مصمم على قيادة هذه البلاد للأمام وتنفيذ عملية مغادرة بريطانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول".

وذكر جونسون بالأمس أنه لا يريد عقد انتخابات ولا الشعب يريد انتخابات لكن مجلس العموم لم يترك خياراً آخر سوى السماح للشعب بتحديد من يريده كرئيس للوزراء وأنا أوصيت بهذا الاقتراح للبرلمان.

ويعتزم رئيس الوزراء توجيه تهمة "إهانة للديمقراطية" إلى جيرمي كوربين في وقت لاحق لعدم دعمه الانتخابات العامة، وفقاً لموقع هيئة الإذاعة البريطانية.

وأضاف بوريس جونسون أنه سيجادل بأن زعيم حزب العمل يحرم الشعب من قول رأيه في إحراز تقدم بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ولا يزال صراع البريكست بين جونسون والبرلمان دون حسم وسط تمسك كل طرف بموقفه.