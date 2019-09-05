جولدمان ساكس: ألمانيا تعيش أول أيام التباطؤ الاقتصادي

مباشر: قال المدير المالي في بنك "جولدمان ساكس" إن الاقتصاد الألماني يعيش الآن الأيام الأولى للتباطؤ الاقتصادي.

وأضاف ستيفن شير في تصريحات لمحطة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية اليوم الخميس: "نحن في الأيام الأولى للتباطؤ الاقتصادي، وأعتقد أنه كما تعلمون يمكن لكثير من الاقتصاديين الإشارة إلى قضايا معينة، سواء كان قطاع السيارات أو قضية التجارة الصينية كمؤثرات على الاقتصاد الألماني".

ورفض البنك المركزي الألماني الدعوات المطالبة بإقرار برنامج تحفيزي لدعم النمو الاقتصادي في الوقت الحالي.

وكانت البيانات الاقتصادية أظهرت اليوم انخفاض طلبات المصانع في ألمانيا بنحو 2.7 بالمائة في يوليو/تموز الماضي على أساس شهري، وهو مستوى يتجاوز الهبوط المتوقع.

وفي الربع الثاني من العام الجاري انكمش الاقتصاد الألماني بنحو 0.1 بالمائة، كما يتوقع البنك المركزي في ألمانيا أن يواصل الاقتصاد انكماشه في الربع الثالث.