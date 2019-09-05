ردود أفعال البلوغرز العرب حول موت إسراء غريب

بدأت قصة إسراء غريب (21 عاما) من بلدة بيت ساحور الواقعة بالقرب من بيت لحم.. قبل أشهر قليلة عندما تقدم شاب لخطبتها وانتهت قصتها قبل أيام جثة في مشرحة على ذمة النيابة العامة الفلسطينية وسط اتهامات وجهها ناشطون على مواقع التواصل لأخيها بقتلها، إلا أن للعائلة رواية أخرى.

قصة إسراء تحولت إلى قضية رأي عام، بعد أن اجتاح هاشتاغ (كلنا_إسراء_غريب) مواقع التواصل الاجتماعي.

أحمد مساد

وطرح العديد من البلوغرز العرب فيديوهات أثاروا خلالها تساؤلات حول القضية، حيث نشر المدون الأردني أحمد مساد فيديو على قناته في يوتيوب ضمن البرنامج "صفر"، قام فيه بتمثيل دور الشابة الفلسطينية إسراء غريب والحديث بلسانها عن الأحداث المأساوية التي جرت مستعيناً بالفيديوهات التي يظهر فيها تسجيل صوتي للمغدورة وابنة عمها وأطلق على الحقلة عنوان "إسراء غريب .. قصة فتاة لبسها جن عجيب".

أحمد قادورة

كما نشر البلوغر السوري أحمد قادورة عدة فيديوهات في قناته على اليوتيوب تحدث خلالها عن مقتل إسراء غريب على يد أقرب الناس إليها وهم أهلها تحت مسمى جريمة الشرف، مشيرا إلى كونها بريئة "كبراءة الذئب من دم يوسف".

وأشار المدون السوري إلى تقليه عددا من رسائل التهديد بسبب فتحه ملف إسراء وحصد فيديوهاته ملايين المشاهدات.

وقال :"انا انسان بسيط لا أهدد ولا أفهم بلغة التهديد ولا بعمري افتعلت المشاكل لاني انسان بسيط فوق الوصف."

علاء عبد العزيز

بدوره، علق الناشط الفلسطيني علاء عبد العزيز في صفحته "الفيسبوك" على الحادثة بقوله إن قضية إسراء غريب شغلت العلم كله ولم تقتصر فقط على العالم العربي، وقال: " قضية إسراء غريب يتحدث عنها بكل العالم وليس فقط بالوطن العربي، لدرجة مؤسسات وناشطين بالسويد وبالدنمارك يكتبون عنها.هذه المرة غير سابقاتها، والعالم كله ينتظر الحقيقة والعدالة."

وأضاف بقوله:" اكتبوا عن إسراء بكثافة.. هناك محاولة لإغلاق قضيتها بدون إجابات حقيقية.."

نجوم ومشاهير يتضامنون مع إسراء

لم تكن حملة التضامن مع الشابة إسراء مقتصرة على جمهور مواقع التواصل الاجتماعي، بل امتد ليصل لأشهر الفنانين في العالم العربي.

وقد غرّدت الفنانة اللبنانية إليسا في هاشتاق “كلنا إسراء غريب”، معلنة عن تضامنها مع الشابة الفلسطينية، حيث قالت في تغريدتها أنه لا يوجد شيء يبرر ما حدث لإسراء أبداً أبداً، مشيرة أن الشرف غير متعلق بالفتاة وحياتها الخاصة.

ورأت الفنانة اللبنانية إليسا أن الأسوأ هو أن يتم التبرير للفاعل ما فعله بزعم أنه كان يقوم بتربية الفتاة كي لاتبهدل سمعة الأسرة.

وحظيت تغريدة إليسا بتفاعل واسع من قبل جمهورها البالغ حوالي 13 مليون في تويتر، حيث أشادوا بمساندتها لقضية الشابة الفلسطينية.

كما نشرت الفنانة والإعلامية الأردنية علا الفارس عبر حسابها في تويتر تغريدة عبرت من خلالها عن مساندتها لقضية إسراء، مرفقة معها بعض الصور الملتقطة من حسابات الشابة بإنستغرام وسناب شات.

وقالت الفارس في تغريدتها أنها لم تستطع النوم بعد أن سمعت الفيديو المتداول لاستغاثات إسراء في المستشـفى، مؤكدة رفضها للظـلم بكل أشكاله عندما تتم ممارسته على المرأة.

وعلى الرغم من التعاطف الكبير مع قصة الشابة إسراء، إلا أن النهاية كيف ستكون لا أحد يعلم، هل ستنكشف الحقيقة ويتم إنصاف الشابة إسراء؟.

وعلقت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عبر حسابها الخاص على "تويتر" قائلة: "ما في شي اسمه جريمة شرف، والجاني بطل (هيدا تخلّف)، في شي اسمه جريمة قتل، والجاني قاتل و(ملعون) بكل الأديان، الله يرحم روحك يا إسراء، والله ينتقم من كل شخص بيقهر أو بيعذّب إمرأة".

يذكر أنه في مايو/ أيار عام 2014، أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مرسوما ألغى بموجبه العذر المخفف لقضايا القتل على خلفية الشرف بعدما كان قانون العقوبات المعمول به في الأراضي الفلسطينية، الذي يعود إلى عام 1960، يمنح عذرا مخففا لمن أقدم على قتل امرأة بدواعي الدفاع عن الشرف.