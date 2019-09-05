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أردوغان: نخطط لتحقيق نمو اقتصادي 5% في العام المقبل

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أردوغان: نخطط لتحقيق نمو اقتصادي 5% في العام المقبل أردوغان: نخطط لتحقيق نمو اقتصادي 5% في العام المقبل

مباشر: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حكومته تخطط لتحقيق نمو اقتصادي عند مستوى 5 بالمائة في العام المقبل، متوقعاً أن يتراجع معدل الفائدة بشكل أكبر.

وأضاف أردوغان في خطاب أمس الأربعاء :"نخطط لتحقيق معدل نمو اقتصادي عند 5 بالمائة في العام المقبل، لدي حساسية من معدلات الفائدة فأنا ضد الفائدة المرتفعة، ومع ذلك معدلات الفائدة بدأت تتراجع"، بحسب وكالة "رويترز".

وكان برنامج على المدى المتوسط توقع في العام الماضي نمو الاقتصاد في 2019 و2020 عند 2.3 بالمائة و3.5 على الترتيب.

وقبل تلك التوقعات كانت التقديرات أشارت إلى أن تركيا سينمو بنحو 5.5 بالمائة في العام الجاري والمقبل.

وكشفت البيانات الاقتصادية في تركيا خلال الأسبوع الجاري ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.2 بالمائة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/حزيران الماضي مقابل 1.6 بالمائة في الربع الأول.

وتابع الرئيس التركي: "مع تراجع معدلات الفائدة هناك انخفاض في معدل التضخم، الآن سعر الفائدة سينخفض بشكل أكبر، اعتقد ذلك لأن إدارة البنك المركزي أبدت تفهمها للموضوع".

وفي اجتماع يوليو/تموز الماضي خفض المركزي التركي معدل الفائدة بمقدار 425 نقطة أساس عند 19.75 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

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