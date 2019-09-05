"دار الأركان" يرتفع لأعلى مستوياته في 3 أشهر

الرياض - مباشر: شهد سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري، ارتفاعاً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم الخميس ليلامس أعلى مستوى له في نحو 3 أشهر.

وبحلول الساعة 12:20 بتوقيت الرياض سجل السهم ارتفاعاً نسبته 1.53 بالمائة إلى مستوى 12 ريالاً وهو أعلى مستوى للسهم منذ منتصف يونيو/ حزيران الماضي.

وتصدر السهم أحجام التداولات بنحو 10.44 مليون سهم، بقيمة 124.83 مليون ريال موزعة على 2.562 ألف صفقة.

وارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.52 بالمائة، من خلال ارتفاع 8 أسهم، فيما تراجع أداء 3 أسهم أخرى.

وفي تلك الأثناء تراجع المؤشر العام للسوق نحو 0.01 بالمائة إلى مستوى 8057.15 نقطة ليفقد نحو 1.38 نقطة، من خلال التداول على 80.032 مليون سهم، بقيمة 1.89 مليار ريال.

وكان رئيس مجلس إدارة شركة "دار الأركان للتطوير العقاري"، صرح مؤخراً إنه "لا يوجد لدى الشركة تاريخ من التعثر أو إعادة هيكلة الديون".

وقال يوسف الشلاش، لـ"سي إن بي سي" عربية يوم الثلاثاء الماض، إن الشركة لم تتعثر في السداد ولم تقم بإعادة جدولة أي من إصداراتها، ووفت بالتزاماتها تجاه حملة تلك الأوراق، وذلك ما عزز ثقة المستثمرين في الشركة، موضحاً أن الشركة لا تزال تحافظ على كلفة دين معقولة، التي تعتبر أقل من 7 بالمائة.

وانخفضت الأرباح الصافية للشركة في الربع الثاني من هذا العام بنحو 31 بالمائة مقارنة بـالفترة المماثلة من العام الذي سبقه لتصل إلى ما يقارب 75 مليون ريال، كما انخفضت أرباح الشركة بالنصف الأول بنسبة 77 بالمائة على أساس سنوي وصولاً إلى 100 مليون ريال.

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