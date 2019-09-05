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"أنصار الله": خروج مطار نجران السعودي عن الخدمة بدفعة صواريخ باليستية

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"أنصار الله": خروج مطار نجران السعودي عن الخدمة بدفعة صواريخ باليستية "أنصار الله": خروج مطار نجران السعودي عن الخدمة بدفعة صواريخ باليستية

القاهرة – سبوتنيك. وذكر متحدث القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع في بيان على صفحته في "فيس بوك"، أن "القوة الصاروخية تطلق دفعة من صواريخ بدر1 الباليستية على مرابض الطائرات الحربية والاستطلاعية في المطار وأهدافا عسكرية أخرى، وقوة الواجب في نجران".

وحسب العميد يحيى سريع، "كانت الإصابة دقيقة، وأدت إلى خروج المطار عن الخدمة وهروع سيارات الإسعاف إلى قوة الواجب".

وذكر أن "الاستهداف يأتي في إطار الرد المشروع على جرائم العدوان وحصاره المستمر وغاراته المتواصلة التى بلغت خلال الساعات الماضية أكثر من 60 غارة جوية".

وأكد أن "عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وأشار إلى "اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والوقائية لحماية المدنيين".

SputnikNews

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